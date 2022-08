Chi sono per Uomini e Donne i tronisti che daranno il via alla nuova stagione dello show di Maria De Filippi a settembre 2022? Quali volti vedremo salire sulla fatidica poltrona rossa che da anni e anni ospita tronisti e troniste in cerca di una relazione amorosa e di un compagno o una compagna per condividere pezzi di vita insieme? Ecco alcune novità sulla nuova stagione del daiting show che prenderà il via il prossimo 19 settembre.

Uomini e Donne tronisti settembre 2022: la presentazione delle troniste

Chi sono per la nuova stagione di Uomini e Donne le troniste presentate nelle prime puntate in onda a settembre 2022? Ebbene secondo le primissime anticipazioni a sedere sul trono saranno Federica e Lavinia.

Chi sono? Federica Aversano non è di certo un volto non noto al pubblico. La ragazza ha corteggiato Matteo Ranieri ed ha fatto breccia nel cuore di Maria De Filippi che l’ha sempre lodata per il suo carattere. Nel video presentazione presentato postato su Witty Tv mentre negli studi Elios stavano registrando le nuove puntate Federica dice:

“Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro, ma col cuore ho imparato a contare fino a 10”, La giovane cerca una persona con cui condividere momenti belli e brutti e non un padre per suo figlio. Sogna una famiglia e crede molto nel programma e spera di trovare la sua dolce metà.

Lavinia Mauro, la seconda nuova tronista, ha 26 anni ed è di Roma. Nella scheda si legge che studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e che le mancano sei esami alla laurea. Suo papà fa l’avvocato, sua mamma è un’imprenditrice e ha una sorella, ingegnere.

Ansiosa, complicata e molto orgogliosa. Questi i suoi miglior pregi o peggior difetti. Oltre a questo pare faticare a fidarsi dopo aver sofferto in passato per amore. Chi cerca? Un uomo paziente e tenace, sportivo e che faccia il primo passo.

Uomini e Donne Over: attenzioni puntate su Gemma e Ida

Inutile dire che l’attenzione pare essere però spostata tutta sul trono Over. Dopo le voci che si sono susseguite durante l’estate in molti si sono chiesti se Gemma Galgani fosse presente alla registrazione di Uomini e Donne. Cosa possiamo dire? La dama torinese era prontamente al suo posto e pare aver già iniziato a conoscere anche un nuovo corteggiatore.

L’amica Ida? Presente anche lei, come il bel Riccardo, con chi pare aver già litigato, e perfino Armando. Oltre a loro hanno timbrato il cartellino anche Pinuccia e Alessandro ed alti volti noti.