Tutto pronto per il debutto di Uomini e Donne 2021-2022, la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5. Il programma, diventato un vero e proprio cult per milioni di telespettatori, torna con un nuovo gruppo di tronisti e troniste e tante piccole novità. Confermato il trio di opinionisti a cui toccherà il compito di commentare le vicende amorose e non solo.

Uomini e donne, quando inizia l’edizione 2021-2022?

Al via da lunedì 13 settembre 2021 la 26° edizione di Uomini e Donne , il dating show di Maria De Filippi in onda, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45, su Canale 5 . L’amore torna protagonista nel pomeriggio di Canale 5 con le storie di persone comuni pronte a mettersi in gioco alla ricerca dell’anima gemella o di nuovi amici.

Il format, oramai vincente da decenni, non cambia. Anche quest’anno il Trono è suddiviso tra Trono Classico con protagonisti quattro nuovi tronisti e poi il Trono Over con il parterre di dame e cavalieri tra cui spicca il nome di Gemma Galgani. Il bello del programma è anche il confronto tra generazioni: da un lato i giovani che si ritrovano a vivere l’esperienza del corteggiamento e dall’altro persone adulte che non hanno mai smesso di cercare il vero amore.

Un percorso in cui è facile immedesimarsi e che da anni appassiona milioni di telespettatori. A commentare le vicende amorose dei tronisti, delle dame e dei cavalieri di questa edizione l’immancabile trio composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Ricordiamo che il programma, prodotto da Fascino P.g.t, e’ a cura di: Raffaella Mennoia e Lucia Chiorrini, mentre la regia è curata da Paolo Carcano.

Uomini e donne 2021: il profilo dei tronisti e delle troniste

Curiosi di scoprire chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2021-2022? Ecco per voi le schede dei profili dei quattro nuovi protagonisti del Trono Classico del dating show di Canale 5.

Joele ha 26 anni e viene da Mirano, in provincia di Venezia. Vive ancora con i suoi genitori ma sta pensando di andare a vivere da solo. Lavora come addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. Fino ad ora si è innamorato solo una volta nella sua vita. E’ successo quando aveva 20 anni e dopo 3 anni di relazione ha scoperto il tradimento della sua ragazza con il suo migliore amico.

Roberta ha 21 anni e viene da Roma. La sua famiglia è formata da sua mamma e dalle due sorelle, ha perso il padre all’età di 14 anni. All’età di 18 anni è andata a vivere da sola e si è iscritta all’università. A luglio 2021 si è laureata in Lingue e Letterature straniere. In amore ha sempre dato molto, le piacerebbe trovare un ragazzo con una forte personalità ed un carattere riconoscibile che si prenda cura di lei.

Andrea Nicole ha 29 anni e viene Milano. Da circa 10 anni vive nella capitale della moda dove lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Ha avuto una lunghissima storia d’amore durata 6 anni, ma oggi è single e pronta ad innamorarsi. E’ alla ricerca di un compagno di vita, un ragazzo semplice, che sappia farla sentire protetta e sogna in futuro di creare una famiglia unita coma la sua.

Matteo ha 24 anni e viene da Roma. Vive con la sua famiglia formata dai suoi genitori e da 4 fratelli maggiori. Ha una grandissima passione per il calcio; un passione che l’ha portato a giocare come professionista in Spagna, ma dopo alcuni infortuni e al Covid ha dovuto appendere le scarpette al chiodo. Al momento lavora con il padre nella sua attività gastronomica. Si è innamorato solo una volta ed è single da 3 anni. In una donna sono le imperfezioni che lo conquistano e lo fanno innamorare.