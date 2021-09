Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne. Da diverse settimana si parla del primo “trono transgender” della storia del dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Non sono mancate le polemiche, ma in realtà è un errore parlare di etichette come ha sottolineato la diretta interessata.

Andrea Nicole: “Trono transgender vanifica in qualche modo il mio percorso”

C’è tanta attesa per il “debutto” di Andrea Nicole a Uomini e Donne. La giovane tronista porta nel dating show di Maria De Filippi una storia forte, ma vera. Una storia di una donna nata in un corpo di uomo che ha lottato contro i pregiudizi e le frasi fatte. Proprio la tronista alla vigilai della sua partecipazione ha rilasciato una serie di interviste in cui ha parlato di questa nuova esperienza. A Il Fatto Quotidiano, Nicole ha dichiarato: “ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile“.

Non solo, la tronista ha precisato: “trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso“. Sin da quando era un uomo, Nicole ha saputo di voler essere donne: prediligeva i giochi femminili e circondarsi di bambine. Da piccolo però non era in grado di poter capire cosa significasse, ma crescendo ha avuto le idee molto più chiare. All’età di 15 anni ha deciso di discuterne con i genitori e a 18 anni ha cominciato il suo percorso di transizione che l’ha portato a diventare donna.

Andrea Nicole e l’incontro con Maria De Filippi prima di Uomini e Donne

Prima di sedersi sul trono di Uomini e Donne, Andrea Nicole ha incontrato Maria De Filippi. Un incontro inaspettato per la giovane tronista che dalle pagine di Fanpage.it ha raccontato: “non me lo aspettavo, perché non mi era stato detto che l’avrei vista. È stata una chiacchierata serena e confidenziale. Era curiosa di conoscere me e la mia storia. L’ho apprezzata perché mi ha messo subito a mio agio e nella condizione di potermi raccontare tranquillamente“.

La tronista ha poi parlato dell’accoglienza del pubblico in studio e dei corteggiatori durante le registrazioni delle prime puntate rivelando che è andata bene ed è stata accolta da tutti con grande entusiasmo. Parlando del suo percorso a Uomini e Donne ha le idee molto chiare: “cerco un uomo comprensivo, intelligente e che non abbia paura del mio passato”

Chissà che la bella Andrea Nicole non possa davvero trovare l’uomo della sua vita nel popolare programma del pomeriggio di Canale 5!