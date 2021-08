Uomini e Donne torna il 13 settembre alle 14.45. Il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è pronto per le vecchie e per le nuove conoscenze. Novità assoluta, Andrea Nicole, la prima tronista ad aver completato la transizione da uomo a donna nella storia di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, è Andrea Nicole la nuova tronista

Maria De Filippi, ad inizio estate, ha dichiarato di cercare tronisti e troniste “semplici”. Ragazzi e ragazze non appartenenti al mondo dei social. Da anni ormai, il trono di Uomini e Donne è ambito da coloro che sognano il successo di Giulia De Lellis. La conduttrice ha, quindi, deciso di cambiare rotta e di concentrare lo sguardo a giovani con storie diverse.

In queste ore, si è diffusa la conferma della tronista Andrea Nicole. Commessa in un negozio di abbigliamento da dieci anni, arriva a Uomini e Donne per sconfiggere le sue paure in ambito amoroso.

Durante l’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha dichiarato:

“Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatto fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte. Cerco un uomo comprensivo e intelligente”

Andrea Nicole, poi, ha sottolineato che la sua partecipazione ad Uomini e Donne avviene con la consapevolezza di chi è oggi. Infatti, Andrea Nicole ha completato il suo percorso di transizione. Sin da piccola le era chiaro che il corpo in cui abitava non era quello, per lei, corretto. A 15 anni l’ha raccontato ai suoi familiari e da lì in poi, ha fatto in modo di avverare la sua volontà:

“Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. […] Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me”

E su quest’avventura televisiva, svela che la sua famiglia teme le cattiverie della gente:

“Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”

Andrea Nicole ad Uomini e Donne: “Non definitemi ‘transgender”

Inoltre, Andrea Nicole ha chiarito un concetto fondamentale: “Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”

Le registrazioni del programma sono iniziate in questi giorni e l’impatto di Andrea Nicole con i corteggiatori non è stato traumatico. Un suo compagno di viaggio sarà Joele Milan, ragioniere e appassionato di basket. Ventiseienne di Mirano (Venezia) che per il momento, in amore ha delle difficoltà.