Quando esce Lupin parte 4? La quarta stagione della serie, amatissima su Netflix, ha ora una data ufficiale. L’annuncio è stato dato dalla piattaforma di streaming sui social, dove è stato svelato quando vedremo il ladro gentiluomo in azione a Parigi. Scopriamo insieme il numero di episodi e le prime info trapelate.

Lupin 4: su Netflix dal 23 ottobre 2026

Dopo il successo delle prime tre stagioni, Netflix un anno fa ha comunicato di aver messo in cantiere la parte 4. Ora è arrivata la data ufficiale di quando vedremo la serie che si preannuncia essere uno dei titoli più attesi di questo autunno.

Come scritto sui social dalla piattaforma di streaming:

“Spoiler: Parigi è di nuovo il suo campo di gioco. Lupin Parte 4, 23 ottobre”.

Si dovrà attendere il 23 ottobre 2026 per conoscere il futuro di Assane Diop e della sua famiglia. Sarà possibile vedere Lupin 4 anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Ma cosa sappiamo sulla nuova stagione di Lupin? In totale saranno 8 gli episodi nei quali ritroveremo sempre l’attore Omar Sy nel ruolo del protagonista Assane Diop. Interpretazione che nel 2022 lo ha portato a essere candidato come Miglior attore in una serie drammatica.

Prime info sulla nuova stagione

La serie è liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc dal titolo ‘Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo‘. Nella terza stagione, uscita nel 2023, Assane Diop aveva finto di essere morto continuando però ad agire sotto copertura. Sul finale, il ladro aveva deciso di costituirsi per lasciare liberi la moglie e i figli ma mentre sta leggendo un libro, gli arriva una lettera del suo vicino, Hubert Pellegrini. Quali misteri si nascondono e chi l’ha tradito?

Omar Sy nel cast della quarta stagione dovrebbe ritrovare Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard. Non sono stati rese note ancora eventuali new entry.