Dal 6 ottobre sarà disponibile su Sky e Now la nuova serie Un’estate fa. Un thriller transgenerazionale che catapulterà i telespettatori negli anni 90. Protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti, che interpretano Elio rispettivamente adulto, ai giorni nostri, e adolescente negli anni ’90, affiancati nel cast da Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Tobia De Angelis, Martina Gatti, Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti. Elio è un cinquantenne dalla vita apparentemente perfetta. Il passato però continua a bussare alla sua porta senza dargli tregua. Quella che sembrava una sparizione avvolta dal mistero di trasforma in un caso di omicidio irrisolto. Il corpo di Arianna, ragazza di cui Elio si era infatuato da ragazzo, viene ritrovato e la polizia inizia ad indagare.

Intervista a Antonia Fotaras, Martina Gatti e Sofia Iacuitto

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Antonia Fotaras, Martina Gatti e Sofia Iacuitto. Le tre attrici interpretano rispettivamente i personaggi di Arianna, Costanza, Lauretta. Nella serie, i giovani sono incompresi, fragili. Ciascuno nasconde un mondo interiore che non vuole mostrare agli altri, per paura o per una forma di ribellione. Ciascuna delle attrici ha imparato però qualcosa dai loro personaggi. Antonia Fotaras ammette: “Ho imparato l’importanza del tempo che penso sia un valore fondamentale di questa serie. E’ vero che la vita è una ma non bisogna avere fretta”.

A Sofia Iacuitto invece Lauretta ha insegnato la spensieratezza: “Mi sono rispecchiata nella sua ironia. E’ l’arma con la quale cerco di sciogliere il ghiaccio ma anche di creare imbarazzo”.

Così come Costanza anche Martina Gatti avverte di essere una giocherellona: “Ora mi vedete con il tacco alto ma in realtà sono un maschiaccio”.

Con loro abbiamo parlato anche di adolescenza e di canzoni che ascoltavano in quel periodo. Martina Gatti rivela di aver consumato il cd di Alexia: “Avevo un cd che è stato il mio preferito da quando ero alle elementari fino alla terza media: le hit di Alexia. Ho vissuto un’adolescenza terribile, mi volevo ammazzare. Mia madre era preoccupata”.

Sofia e Antonia la guardano costernata e scoppiano a ridere: “La mia è stata una bella adolescenza. Ho iniziato a lavorare in teatro presto. Se tornassi indietro, farei qualche sgarro di più”, dice Sofia. La colonna sonora dell’adolescenza di Antonia è stata invece Avril Lavigne: “Ascoltavo sempre Complicated. Sono stata anche io un’adolescente ribelle, in lotta. Me la sono vissuta appieno, nel bene e nel male”.