Una Vita torna nella programmazione serale di Rete 4. Dopo le variazioni di palinsesto legate al Coronavirus, il canale di Mediaset dedicato all’informazione (ma non solo) si prepara ad ospitare il ritorno in onda della popolare soap opera spagnola. Sì, ma da quando? A partire da quale data i telespettatori della rete potranno vedere le nuove puntate trasmesse di sera?

Una Vita su Rete 4? La soap opera di Mediaset torna in onda nella programmazione serale del canale: ecco da quando

Stando alle anticipazioni ufficiali sulla programmazione di Rete 4, i nuovi episodi di Una Vita in versione serale sono al momento previsti da sabato 4 luglio 2020. La data sembra certa.

Se il ritorno in tv non era scontato, anche perché al “Biscione” i talk show hanno prevalso in questo periodo di Covid-19, ad essere confermato è invece l’orario di messa in onda della soap opera, che ancora una volta verrà trasmessa dalle ore 21.30 alle 23.30 circa.

I telespettatori di Canale 5, che lo scorso 21 aprile per la trama hanno assistito al salto temporale di 10 anni, dovranno quindi aspettare ancora un mesetto per dedicarsi alle vicende serali che vedono protagonisti anche alcuni nuovi attori.

Insomma: con l’arrivo dell’estate, Acacias 38 non va in vacanza. Anzi, sembra proprio che Mediaset abbia deciso di puntare, ulteriormente, sul fortunato prodotto tv iberico e di accontentare così quel pubblico femminile (e non solo) che il sabato sera non esce.

Rete 4, quando finisce Stasera Italia Week End Speciale

Con il ritorno di Una Vita nel prime time di Rete 4, finisce anche l’appuntamento con Stasera Italia Week End Speciale, la versione più lunga del talk show condotto da Veronica Gentili, che infatti verrà trasmessa fino al prossimo sabato 27 giugno 2020.

E anche gli altri programmi del canale diretto da Sebastiano Lombardi vanno verso la chiusura di stagione: Quarta Repubblica al lunedì sera prosegue fino al 28 giugno; Fuori dal coro e Dritto e Rovescio terminano rispettivamente il 29 e il 25; Quarto Grado anticipa i saluti al 29 maggio (dal 5 giugno spazio a “Le storie”).

Salvo improvvisi cambi di palinsesto, s’intende, con i vari film, in replica e non, pronti, come spesso accade, a sostituire le trasmissioni di punta della rete, che, fatta eccezione per eventuali altre decisioni, torneranno tutte da settembre 2020 in poi.