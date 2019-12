Nelle puntate di oggi 1 dicembre di Una Vita, Carmen è sotto pressione perché Javier pretende ulteriore denaro da lei. Non sapendo come procurarselo, la domestica non sa cosa fare. Intanto, mentre a casa Alday si tiene un ricevimento, Celia e Felipe sono decisi a smascherare Alicia. Quest’ultima chiede a Telmo di fare l’amore con lei in cambio della verità, ma il bel prete rifiuta. Ecco il video Mediaset con l’intera puntata in replica streaming.