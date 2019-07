Tre le puntate serali di Una Vita in onda oggi, sabato 6 luglio 2019, in prima serata su Rete 4. Ma come fare per rivederle, in streaming on demand? E qual è la trama dei nuovi episodi trasmessi in tv?

Nei tre nuovi appuntamenti con la soap opera: 1) Flora e Inigo sono stati aiutati da Paquito a risolvere i loro problemi di coppia; 2) Samuel ha rifiutato Blanca dopo il riavvicinamento di lei; 3) Blanca ha rischiato di uccidersi, anche se per fortuna l’intervento di Ursula ha contribuito ad evitare il peggio. Qui i video Mediaset per assistere alle recenti scene della soap.