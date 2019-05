Dopo il serale in cui Martin muore, nella puntata di Una Vita di questo mercoledì 22 maggio 2019: Diego è finito in manette e Blanca ha cercato di fare il possibile. Samuel, però, l’ha presa di peso e l’ha portata casa, e Blanca ha finito per avere una crisi di nervi accusandolo di essere violento. Ecco, allora, il video Mediaset di oggi, con l’intero odierno appuntamento con la soap, da rivedere in streaming on demand. Qui anche le puntate intere in onda nel pomeriggio di ieri, martedì 21 e martedì 20 maggio.