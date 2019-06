Ursula ha fatto sparire Moises? Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 13 giugno 2019, Blanca ha aggredito la madre, accusandola di aver rapito il figlio e di averlo sostituito con una neonata morta. Ursula, però, ha negato ogni addebito ed è rimasta turbata per quanto contestatole. Qui il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, l’episodio numero 47 di questo giovedì pomeriggio. Qui anche le puntate intere del 12 e 11 giugno e le anticipazioni sul rapporto tra Ursula e Blanca.