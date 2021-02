Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che Genoveva rischierà di veder sfumare la sua ritrovata felicità al fianco di Felipe da Ursula, che mostrerà chiari segni di squilibrio arrivando a minacciarla con un coltello alla gola. Ma quale sarà il fattore scatenante che trasformerà le due donne, fino a poco tempo prima alleate, in acerrime nemiche? Vediamolo insieme.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula da segni di squilibrio

Il ritrovato feeling tra la Salmeron e l’avvocato spingerà la donna ad allontanare Ursula dalla sua vita. Non è un mistero infatti che Felipe non gradisca la vicinanza della megera ed è per questo motivo che chiederà a Genoveva di licenziarla. Anche se la dark lady di Acacias riuscirà a trovarle un nuovo impiego a casa di un’amica, la cosa non farà affatto piacere alla sua ex alleata, che si dispererà e andrà completamente fuori di testa sentendosi nuovamente tradita.

Quando Ursula mediterà di vendicarsi nei confronti dei vicini, colpevoli ai suoi occhi di averla tradita, tornerà a chiedere la complicità di Genoveva, ottenendo in cambio un secco “no”. La dark lady non vorrà infatti rischiare di compromettere la sua relazione con Felipe per compiacere la sua ex governante.

Inutile dire che la Dicenta non digerirà bene quel rifiuto e perderà le staffe, piombando nella sala dell’avvocato proprio durante la festa di fidanzamento ed urlando parole e frasi senza senso.

Spoiler Spagna Una Vita: Ursula rovina la festa di fidanzamento di Felipe e Genoveva

Nelle precedenti anticipazioni spagnole di Una Vita avevamo visto che i piani di Genoveva stavano dando i loro frutti, e la dark lady era finalmente riuscita a conquistare il suo amato Felipe. Ma proprio durante la festa di fidanzamento accadrà qualcosa che rovinerà l’atmosfera, lasciando sbalorditi i presenti.

L’irruzione di Ursula provocherà scompiglio e Felipe e Genoveva decideranno insieme di allontanarla dai festeggiamenti. La Dicenta però non sarà affatto disposta a darsi per vinta e, ormai in preda ad evidenti squilibri mentali, arriverà a minacciare Genoveva con un coltello alla gola. L’ex domestica intimerà alla Salmeron di ripristinare la loro vecchia alleanza e Genoveva avvertirà la sensazione che se non accetterà quella richiesta Ursula non si farà problemi a rovinare quella serenità appena ritrovata.

Difficile dire al momento quale sarà la decisione della Salmeron, combattuta tra l’amore per Felipe e le richieste di Ursula. Per saperne di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.