Le anticipazioni di Una Vita dal 23 al 29 agosto 2020 ci svelano che dopo il fallimento del Banco Americano tutti saranno sconvolti ad Acacias 38. Gli investimenti azzardati, fatti seguendo i consigli di Alfredo e Genoveva, hanno infatti ridotto tutti sul lastrico. L’unico a non aver avuto conseguenze catastrofiche sembra essere Ramòn, che dopo aver fatto perdere le tracce di se per alcuni giorni viene ritrovato da Carmen in gravi condizioni causate da un brutto incidente. Il Palacios ha anche dovuto affrontare due interventi chirurgici.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 23 al 29 agosto 2020

Genoveva ed Alfredo appaiono molto preoccupati al pensiero che il Palacios, prima dell’incidente, possa aver scoperto la verità sulla truffa del Banco Americano. Ramon, che per il momento non ha in mano nessuna prova per inchiodarli, finge di non sapere niente e di non sospettare affatto che dietro il fallimento della banca vi sia in realtà un tentativo di truffa ideato dai due.

Mentre Cinta attende l’arrivo di Emilio vede sopraggiungere Rafael. I due si siedono su una panchina a conversare e quando Emilio arriva, li vede, avverte una fitta di gelosia e torna sui suoi passi.

Poco più tardi Antonito avverte Emilio del bacio che Cinta e Rafael si sono scambiati ed il giovane affranto, decide allora di rinunciare a lottare per la donna che ama. Cinta però sembra avere le idee piuttosto confuse.

Lolita, per vendicarsi di come ha trattato l’amica, chiede a Susana di cucire l’abito da sposa di Carmen. Subito dopo, rifiutandosi di ascoltare i consigli di Antonito, Lolita si reca a casa di Genoveva per dimostrarle la sua solidarietà.

Genoveva invita Liberto a casa sua ed i due vengono sorpresi da Casilda che entra in casa mentre si scambiano un bacio appassionato.

Spoiler Una Vita: Ramon cerca di smascherare Alfredo

Il Palacios non ha alcun dubbio sul fatto che dietro il fallimento del Banco Americano, vi sia in realtà un piano architettato con estrema maestria da parte di Alfredo e Genoveva ai danni di tutti gli abitanti di Acacias 38.

Per questo Ramon non esita a cercare l’appoggio di Felipe per poter trovare le prove necessarie a denunciarli alla polizia. Purtroppo però Felipe scopre che gli archivi del Banco Americano sono andati distrutti in un incendio.