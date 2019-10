Una Vita anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2019: Lucia allontanata dai vicini

Cene romantiche, verità sconvolgenti e segreti rivelati, anche questa settimana dal 21 al 25 ottobre si tingerà di suspense e a rivelarlo sono le anticipazioni di Una Vita. Vedremo Casilda spogliarsi dei suoi abiti di domestica per indossare quelli di ragazza di alto rango. Vedremo Padre Telmo commettere un furto per il bene di Lucia e scopriremo i nuovi intrighi di Samuel.

Anticipazioni Una Vita, trame 21-22 ottobre

Lunedì 21: Samuel sempre più in crisi economica, prenderà la decisione di vendere i cimeli di famiglia più importanti ma nessuno dei vicini si mostrerà intenzionato ad aprire il portafoglio.

Martedì 22: Samuel si metterà in testa che Lucia rappresenta la sua unica ancora di salvezza. Approfittando dell’ascendente che ha sulla ragazza, organizzerà una cena romantica e la inviterà a casa sua. Celia e Felipe cercheranno di dissuadere Lucia a recarsi all’appuntamento dell’Alday. L’avvocato sarà fermamente convinto che l’interesse di Samuel per la Alvarado non sia assolutamente autentico. Nonostante le avvertenze, Lucia non darà retta ai suggerimenti dei due coniugi e si presenterà dall’uomo con una statuina particolare. La cena procederà bene ma ad un certo punto padre Telmo interromperà la coppia guastando l’atmosfera.

Leonor sarà decisissima a rivelare a tutti che Casilda è sua sorella in quanto figlia dello stesso padre. Ma sarà Rosina ad anticipare la figlia. Nell’apprendere questa verità sul suo passato, Casilda resterà scioccata. Successivamente vedremo le due donne ordinare alla sarta degli abiti adatti alla nuova posizione dell’ormai ex domestica.

Anticipazioni Una Vita 23-24-25 ottobre

Mercoledì 23: Padre Telmo, a Salamanca, sarà richiamato da Espineria. Dopo aver ricevuto dei rimproveri, il religioso riuscirà a rubare una copia del testamento di Lucia. In questo modo il religioso dovrebbe riuscire a convincere definitivamente la Alvarado che Samuel non ha buone intenzioni con lei. Intanto, però, l’ingenua ragazza parlerà con un avvocato corrotto per far assegnare una somma di denaro da girare al fratello di Diego.

Giovedì 24: Acacias 38 sarà sotto choc per via di quanto appreso dai giornali. Padre Telmo, pur di far rinsavire la sua Lucia, farà pubblicare su un quotidiano l’intera verità sul passato della ragazza. Ed ecco che tutto il quartiere iberico verrà a conoscenza del fatto che la Alvarado è ricca e di sangue nobile in quanto figlia dei marchesi de Valmez. Ai vicini non garberà il fatto che Lucia sia frutto di due consanguinei e inizieranno ad evitarla.

Venerdì 25: In questa puntata di Una Vita vedremo Lucia soffrire perché tutti la respingeranno. La ragazza inizierà finalmente a dubitare degli intenti di Samuel. Padre Telmo, preoccupato per la Alvarado si fionderà a consolarla ma sarà preceduto dall’Alday. Casilda, frattanto, lascerà la casa di Rosina e cercherà lavoro altrove. Dispiaciuta per come si è comportata nei confronti della figlia del suo defunto marito, la madre di Leonor le chiederà scusa.