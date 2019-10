Una Vita anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2019: Samuel assassino

Sono ricche di suspense le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana. Leonor apprenderà di avere una sorella ed è una persona che conosce piuttosto bene, Casilda. A rivelarle questa notizia sarà Maria, la quale sosterrà di essere la madre della domestica. Infine, Samuel si macchierà di omicidio uccidendo il tutore di Lucia. Scopriamo gli spoiler della settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 20 ottobre 2019

Samuel, ormai sull’orlo della rovina, accetterà l’aiuto di Lucia Alvarado ma le suggerirà di non rivelare a nessuno chi è veramente, cioè la figlia dei ricchissimi marchesi de Valmez. Tutto ciò finirà per rattristare Lucia e le sue amiche cercheranno di sollevarle l’umore organizzandole una festa.

Anche padre Telmo noterà che la Alvarado sarà piuttosto cupa. Dopo averla ascoltata, prometterà di aiutarla ad approfondire il suo passato. Per questa ragione il bel religioso si recherà da Espineira e sarà proprio qua che scoprirà le reali intenzioni del cattivo Alday.

Nel frattempo, quest’ultimo stringerà una sorta di patto con il tutore di Lucia ma lo strangolerà a morte. In seguito fingerà che Joacquin sia deceduto per colpa di alcuni delinquenti introdottisi in casa per commettere un furto. Lucia, però, non crederà minimamente a questa tesi perché il suo tutore non era ricco e non vi era alcuna valida ragione di rapinarlo.

Anticipazioni Una Vita: la scoperta di padre Telmo

Inigo scoprirà una verità pressoché sconcertante sul conto di Higinio Baeza e la rivelerà a Leonor e Liberto.

Padre Telmo riporterà le sue scoperte alla Alvarado e cioè che i suoi genitori erano fratellastri. la quale chiederà al sacerdote di condurla a Salamanca per rinunciare la sua sostanziosa eredità e cederla all’Ordine del Cristo Giacente.

Leonor apprenderà che Casilda è in realtà sua sorella poiché è la figlia del suo defunto padre e della domestica Maria. Quest’ultima, nello svelare questo agghiacciante segreto, chiederà alla donna di non farne parola a nessuno. Leonor le prometterà di tacere, ma quando si scontrerà con la madre Rosina, si lascerà scappare ogni cosa. Casilda sarà in forte apprensione per sua madre Maria e chiederà ospitalità in soffitta a Fabiana.