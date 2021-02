Le anticipazioni di Una Vita dal 20 al 26 febbraio 2021 ci preannunciano che avremmo una settimana ricca di avvenimenti che ci faranno trattenere il fiato. Avevamo lasciato Bellita in preda ad una profonda agitazione, consapevole del fatto che la proiezione della pellicola avrebbe potuto nuocerle gravemente. Fortunatamente però la donna riuscirà ad avere in mano dei documenti che le permetteranno di smascherare l’imbroglio di Alfonso Carchano e salvare la sua reputazione.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 20 al 26 febbraio 2021

La gioia della donna verrà condivisa da tutto il vicinato, che parteciperà con gioia alla merenda organizzata da Bellita per festeggiare la sua vittoria contro Carchano e la moglie Margarita.

Subito dopo Josè ed Emilio cercheranno di convincere Cinta a ritornare sulle scene, ma senza successo. La recitazione, nel frattempo, sembrerà affascinare sempre più Josè. L’uomo entrerà a far parte di una compagnia parrocchiale. Ma non farà parola di questo con la moglie e Bellita finirà per insospettirsi intuendo che il marito le nasconde qualcosa.

Bellita non ha solo il pensiero di cosa potrebbe tramare Josè. A preoccuparla è anche il fatto di rintracciare Margarita. La donna avrà a che fare con persone che le daranno pareri contrastanti tra loro. Da una parte l’avvocato Toscano le consiglierà di assumere un investigatore privato per rintracciare la donna, mentre dall’altra Arantxa si mostrerà contraria a questa soluzione.

Agustina assisterà alla inspiegabile reazione di Ursula davanti ad una foto che ritrae Mateo con Telmo. La donna perderà letteralmente la testa davanti a quell’immagine ed inizierà a ricordare alcuni momenti tragici della sua vita. Lo strano comportamento di Ursula finirà per indisporre Genoveva e mettere in allarme Agustina. Quando anche Fabiana cercherà di riportare Ursula alla calma, quest’ultima giurerà vendetta contro i vicini e correrà a chiedere aiuto a Genoveva.

Ma Genoveva non dovrà preoccuparsi solo di colei che in passato è stata la sua più fedele alleata: anche Santiago finirà per darle filo da torcere quando non esiterà a minacciarla. Per fargli rispettare gli accordi presi Genoveva deciderà allora di cambiare tattica.

Santiago farà insospettire sempre più Marcia, che durante una conversazione con Casilda non esiterà a mostrare le sue perplessità ed a confessare all’amica i suoi sospetti sulla vera identità dell’uomo che afferma di essere suo marito. Ai dubbi sul fatto che costui non sia l’uomo che ha sposato prima di lasciare il Brasile si aggiungono quelli scaturiti dallo strano rapporto che Santiago ha con Genoveva. Il Becerra però sembrerà riuscire a convincerla dicendole di aver parlato con la dark lady di Acacias 38 solo per trovarle un lavoro.

Nel frattempo Marcia riuscirà a recuperare le fedi nuziali al banco dei pegni ed un nuovo indizio si aggiungerà ai suoi sospetti: la fede matrimoniale di Santiago risulterà infatti visibilmente troppo larga per le dita dell’uomo.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: lieto fine per Genoveva e Felipe?

La love story tra l’avvocato e la dark lady di Acacias sembrerà proseguire nel migliore dei modi e, dopo il ricevimento in cui Genoveva parlerà ai giornalisti del successo ottenuto nell’operazione condotta per poter rimpatriare i soldati dal Marocco, bacerà appassionatamente Felipe.

Per sapere se veramente questa love story proseguirà, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.