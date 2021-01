Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che l’arrivo inaspettato di Santiago ad Acacias, oltre a causare la fine della love story tra Felipe e Marcia che erano ad un passo dal fatidico sì, darà il via a nuovi intrighi ed inganni che vedono protagonista ancora una volta Genoveva. Si scoprirà infatti che la dark lady ha tramato tutto alle spalle dell’avvocato e dell’ex domestica, ingaggiando Santiago Becerra perché si facesse credere il marito ritenuto ormai morto dall’ex domestica e, con il suo arrivo, facesse saltare il matrimonio tra Felipe e Marcia. Il motivo? Una volta eliminata la Sampaio Genoveva avrebbe avuto il campo libero per riconquistare l’avvocato. Ma gli avvenimenti rischiano di prendere una piega inaspettata.

Anticipazioni spagnole Una Vita: l’accordo tra Santiago e Genoveva

Ebbene sì: Santiago Becerra è un impostore! Non è l’uomo che ha sposato Marcia poco prima che lei lasciasse il Brasile per dirigersi ad Acacias 38. In realtà si tratta di una persona assoldata da Genoveva per impedire che l’avvocato e l’ex domestica si sposassero. Nei piani della Salmeron Santiago avrebbe dovuto ripartire per la sua terra natale insieme a Marcia, e lasciare così il campo libero a lei con Felipe.

Ma Santiago si è invaghito della dark lady e invece di lasciare la città con la “moglie” prenota insieme a lei una camera nella pensione di Fabiana. Questo finirà per mandare Genoveva su tutte le furie, ma lui non si lascerà intimidire e minaccerà la dark lady di lasciare la città da solo. Genoveva per convincerlo a portare avanti il loro piano così come lo avevano impostato si concederà a Santiago.

Spoiler Spagna, Una Vita: Marcia sospetta l’inganno

Marcia, andata a vivere con quello che crede suo marito, nutrirà dei dubbi quando i due avranno dei rapporti intimi: la cicatrice sulla schiena che aveva Santiago sembra infatti essere misteriosamente scomparsa. L’uomo le racconterà di essere stato curato da una guaritrice in carcere ma la Sampaio, ormai sempre più sospettosa, gli rivolgerà domande che riguardano il loro passato. Santiago ovviamente non può risponderle, ma sembra riuscire a convincerla della sua sincerità raccontandole che le torture ricevute in carcere gli hanno fatto perdere la memoria.

Per sapere se Marcia crederà a Santiago e se il piano architettato da Genoveva avrà successo dovremmo ancora attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.