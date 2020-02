Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la settimana da lunedì 10 a domenica 16 febbraio sarà tutt’altro che noiosa. Ne vedremo delle belle con Lucia che accetterà di convolare a nozze con il perfido Samuel. La donna, però, perderà i sensi e Telmo si sentirà in colpa. Non mancheranno forti emozioni con le tanto attese nozze di Antonito e Lolita, ma anche con il ritorno di due vecchi personaggi della rinomata soap iberica.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 16 febbraio

Grazie all’intervento di Celia la quale ha deciso di dare una mano a Samuel nel tentativo di conquistare Lucia, il fratello dell’indimenticabile Diego chiederà nuovamente alla Alvarado di sposarlo. Dopo averci attentamente riflettuto, la ragazza accetterà di convolare a nozze con l’Alday anche se nel suo cuore ci sarà spazio solo per Telmo. Durante una merenda alla Deliciosa, la coppia annuncerà pubblicamente l’evento.

Nonostante suo marito non sappia ancora la lieta notizia, Celia informerà le sue amiche di essere in dolce attesa. La notizia comincerà a circolare per le vie di Acacias diventando di dominio pubblico.

Una Vita spoiler, Lolita e Antonito finalmente sposi

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, in onda fino al 16 febbraio su Canale 5, Espineira non sarà contento di apprendere delle imminenti nozze tra Lucia e Samuel. Il priore reputerà responsabile di tutto ciò Telmo. Intanto, Casilda verrà a scoprire che Jacinto ha una relazione con una donna del paese e cercherà di impedire che la voce giunga alle orecchie della povera Marcelina.

Dopo aver superato migliaia di ostacoli e contrattempi, finalmente Antonito e Lolita riusciranno a sposarsi. I due diventeranno marito e moglie davanti a dio e ai numerosi invitati. Per l’occasione faranno ritorno ad Acacias 38 anche Maria Luisa e Victor. Padre Telmo noterà l’assenza di Lucia e la ritroverà riversa a terra, in fondo alle scale e del tutto priva di sensi. Il suo stato incosciente desterà profonda preoccupazione nel prete il quale si sentirà in colpa. Fra Guillermo intuirà lo stato d’animo del religioso e sospetterà che sotto sotto ci sia qualcosa che non va. Interrogato, Telmo racconterà tutti i piani del priore Espineira ai danni della Alvarado.