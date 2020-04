Le anticipazioni di Una Vita dal 20 al 25 aprile 2020 ci svelano che Ramon, dopo dieci anni dalla morte di Celia, potrebbe tornare libero grazie all’indulto, mentre Felipe non riesce a darsi pace da quando la moglie è morta.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 25 aprile 2020

Sono ormai passati dieci anni dalla morte di Celia. Ramon, finito in carcere accusato dell’omicidio della donna, potrebbe anche tornare in libertà grazie all’intervento di Antonito. L’amico infatti è sempre stato convinto della sua innocenza e vende l’appartamento ad Acacias 38 per poter pagare i migliori avvocati e farlo scarcerare.

La possibilità di ottenere l’indulto accende in Ramon una nuova speranza. La notizia però non tarda a giungere alle orecchie di Felipe che, da quando è morta la moglie, conduce una vita sregolata tra alcool e donne di dubbia fama. Nel sentire casualmente Fabiana parlare dell’indulto, l’avvocato obbliga la cameriera a raccontargli tutto. Ed è così che viene a sapere che l’ex amico, ora in carcere con l’accusa di aver ucciso sua moglie Celia, potrebbe presto tornare in libertà.

Decide così di rivolgersi ai suoi amici avvocati per opporsi alla concessione dell’indulto a Ramon, ma nessuno sembra volerlo sostenere.

Una nuova coppia giunge intanto nel quartiere. Si tratta dei Dominguez, di ritorno dall’Argentina. Bellita è una cantante, mentre l’uomo è un chitarrista.

La donna è disperata perché il pubblico sembra averla ormai dimenticata. Ma mentre José e Arantxa cercano di sollevarle il morale scopre che in realtà ha ancora delle fans affezionate. Si tratta di Fabiana e Marcelina.

Spoiler Una Vita: Lucia è la moglie di Eduardo

Dopo gli avvenimenti che hanno costretto Telmo a lasciare Acacias Lucia ha finito per sposare Eduardo. I due hanno un figlio, Mateo. La Alvarado però non conduce una vita felice. Il marito è un malato cronico e non perde occasione per maltrattarla. Ad occuparsi del loro figlioletto Mateo è Ursula.

Nonostante Lucia sia sposata con Eduardo e Samuel abbia nel frattempo contratto matrimonio con Genoveva, l’Alday non perde occasione per cercare di riconquistare la sua ex. Neppure il rifiuto secco di Lucia sembra riuscire a far spegnere nell’uomo la speranza.