Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana da lunedì 2 a domenica 8 dicembre 2019 sono profondamente interessanti. Padre Telmo indagherà su alcune opere d’arte e farà una scoperta interessante. Raul, completamente conquistato da suo padre, lo seguirà nel commettere un furto a casa Alday. Infine, vedremo Celia aiutare le vittime di una brutale inondazione.

Anticipazioni Una Vita: trame fino all’8 dicembre 2019

Javier continuerà a riempire la testa di Raul di frottole e il ragazzo ne resta ammaliato nonostante i vani tentativi di sua madre di metterlo in guardia dal padre. Quest’ultimo, di nascosto dal figlio, tormenterà Carmen affinché le consegni la somma di denaro che le ha prestato. Ma quando la cameriera dirà a Javier di non avere soldi a disposizione, l’uomo le chiederà di poter compiere una rapina in casa Alday. La donna acconsentirà ma in cambio chiederà di non coinvolgere il figlio nella faccenda. Peccato, però, che Javier non rispetterà la promessa e trascinerà Raul con se. Quando il ragazzino vedrà suo padre armato, si spaventerà.

L’inaugurazione del laboratorio di restauro di Lucia avrà un enorme riscontro e la donna ne sarà alquanto entusiasta. Ad un certo punto Samuel informerà la Alvarado che dovrà assentarsi da Acacias per qualche giorno per via di una ricerca che dovrà compiere. Nel dettaglio, il fratello di Diego andrà a cercare delle opere d’arte nuove da far restaurare alla donna. Prima di andar via, Samuel consegnerà a Lucia le chiavi della sua abitazione.

Una Vita spoiler: la scoperta di Telmo

Quando l’Alday farà ritorno ad Acacias, consegnerà a Lucia alcune opere d’arte che però desteranno sospetti. Padre Telmo, infatti, indagherà e farà una scoperta molto interessante. Nel dettaglio, il bel religioso verrà a sapere che il quadro portato da Samuel è stato falsificato da Vicente e che è lui il vero autore delle opere di Sanchez Mendrano.

Intanto, Celia verrà a sapere da suo marito Felipe che nel vecchio quartiere di Tan si è verificata una violenta inondazione che ha distrutto delle case. La moglie dell’avvocato Alvarez Hermoso deciderà di aprire le porte della sua abitazione per accogliere le vittime che sono state travolte dalla tragedia.