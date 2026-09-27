Sport, musica, spettacolo e solidarietà hanno contraddistinto “Una Serata di Stelle per PUPI“. Il grande charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. di Javier Zanetti e Paula de la Fuente ha scelto Napoli, e in particolare Piazza del Plebiscito, per festeggiare i venticinque anni dalla sua nascita.

L’evento, che è stato trasmesso sabato 26 settembre 2026 in diretta su Tv8, ha unito il capoluogo partenopeo all’Argentina grazie al ricordo di Diego Armando Maradona e tante sorprese. Scopriamo insieme chi erano gli ospiti e come è possibile donare.

Una Serata di Stelle per PUPI: Zanetti abbraccia Napoli

La luna piena ha fatto da cornice a “Una Serata di Stelle per PUPI”, condotto da Federica Masolin e Gianluca Gazzoli. Il via alla kermesse, alle 21.05, è della Banda dell’Esercito Italiano, seguita dai saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dai padroni di casa, Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in un abito azzurro.

Un tocco di ironia e leggerezza è dato dalle incursioni de Gli Autogol (presenti solo in due), che hanno strappato sorrisi e applausi con le loro imitazioni (una su tutti quella di De Laurentiis) e siparietti sul palco. Il gruppo ha ricordato di essere originario di Pavia, proprio come Max Pezzali, ma di non avere ancora una serie TV dedicata. Poi hanno raccontato di quando mancava un componente, il decimo a calcetto, e scelsero Zanetti.

Tra i momenti più intensi della serata, tre storie che hanno cambiato la vita di alcuni bambini grazie al lavoro della Fondazione: quella di Jonathan, entrato a tre anni e oggi cuoco e papà; quella di Denise, che in Fondazione ha mosso i primi passi e che si è laureata in Lavoro Sociale; quella di Isaias, quattordici anni, che a giugno ha giocato la Magic Cup di Orlando.

Elisa, Max Pezzali, Lda e Aka7even ospiti della serata

Grande protagonista della serata è stata la musica. Ad alternarsi sul palco sono stati Rosario Miraggio con il suo medley, e un nostalgico Max Pezzali che non ha cantato ma con Gianluca Gazzoli ha raccontato alcuni aneddoti sul calcio come il mitico gol di Zanetti nella finale di Coppa UEFA del 1999 al Parco dei Principi, proiettato sui maxischermi tra le note di ‘Nord Sud Ovest Est‘.

Grande energia con LDA e Aka 7even, che hanno invitato tutta la piazza a cantare con loro la canzone sanremese ‘Poesie clandestine‘, prima di essere raggiunti sul palco da Tullio De Piscopo per riproporre la cover di ‘Andamento lento‘. Il batterista si è poi esibito con il suo ultimo singolo ‘Miranda‘ e ha regalato le sue bacchette a Zanetti.

Molto emozionante l’esibizione di Lola Ponce con un commovente omaggio a ‘Te voglio bene assaje‘ e ‘Don’t Cry for Me Argentina‘. Mentre Fabio Rovazzi ha fatto ballare tutti con ‘Mi fa volare‘, ‘Andiamo a comandare‘ e l’ultimo tormentone estivo ‘Costiera Amalfitana‘, ricordando con affetto Arisa e Nino D’Angelo.

Ospite della serata anche Elisa, che non ha cantato, ma ha mostrato un video in cui si è recata a Scampa per conoscere le ragazze del progetto “Calcio Donna a Scampia“. Davanti a loro, sul campo, si è esibita al pianoforte sulle note di ‘Anche fragile’ e ‘Se piovesse il tuo nome’.

Il ricordo di Maradona: da Ciro Ferrara a Federico Buffa

Un capitolo a parte, è stato dedicato al legame viscerale tra Napoli e Diego Armando Maradona. Le immagini e i racconti di Federico Buffa, accompagnato al pianoforte dal maestro Alessandro Nidi e alla presenza in platea di Claudia Villafañe (vedova del pibe de Oro), hanno commosso tutti.

Così come Ciro Ferrara, che non è riuscito a trattenere le lacrime ripensando a Diego e al giorno della sua scomparsa, e Andrea Carnevale. Dalla piazza non poteva mancare il classico coro: “Diego, Diego“. Sul palco sono sfilati anche altri calciatori come Giovanni Simeone, Gianfranco Zola e Ivan Cordoba.

I sei progetti per Napoli e come donare

Il ricavato di ‘Una Serata di Stelle per PUPI’ è andato in beneficenza. Sono sei i progetti selezionati sul territorio cittadino, in linea con i requisiti del Comune di Napoli, che riceveranno supporto nell’ambito dei programmi di inclusione:

I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

Tutt’n’ata storia… per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

Sport Senza Frontiere ETS / Sport Senza Frontiere

Via dalla Strada… Andiamo per Mare… — Scugnizzi a Vela O.d.V.

Un Mare – Infinite Piscine — Figli in Famiglia Onlus

La catena di solidarietà per sostenere la Fondazione PUPI e il progetto “Lo Sport ci Rende Uguali” non si ferma con la fine dello show. È infatti possibile donare tramite SMS o chiamata da rete fissa al 45585 fino al 5 ottobre 2026.