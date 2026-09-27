Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Sabato 26 settembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi andati in onda durante le fasce orarie del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato sulle reti Mediaset e sulle reti Rai.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset di Sabato 26 settembre 2026

Su Rai1 il programma del titolo Linea Blu – Porti d’Italia ha conquistato ben 1.356.000 spettatori (11.6%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alle TV 950.000 spettatori (9.7%), a seguire, il programma A Sua Immagine ha ottenuto un ascolto di 668.000 spettatori (7.4%) nella prima parte e 762.000 spettatori (8.9%) nella seconda parte. Il programma Navigando Lungocosta ha totalizzato un ascolto medio di 723.000 spettatori (8.8%) mentre Musica Mia, ha interessato ben 885.000 spettatori (10.1%).

Su Canale5 la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip ha fatto registrare alla rete un ascolto di 1.679.000 spettatori (13.2%), mentre Beautiful ha conquistato ben 1.719.000 spettatori (13.8%), Tutto per la mia Famiglia si attesta a 1.910.000 spettatori (17.8%) e Forbidden Fruit 1.892.000 spettatori (20.4%). A seguire Verissimo con Silvia Toffanin, intrattiene 1.797.000 spettatori (21.5%) nella prima parte e 1.786.000 spettatori (20.6%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 il game show Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.042.000 spettatori pari al 19%, mentre Reazione a Catena ha fatto registrare la rete, un dato di 2.998.000 spettatori pari al 22.6%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.364.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera ha visto incollati la TV 1.743.000 spettatori (14.6%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato un ascolto medio di ben 3.512.000 spettatori (22.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.102.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui è arrivata a conquistare un pubblico di 3.909.000 spettatori e il 24.7%.