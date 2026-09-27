Chi sono le new entry di ‘Doc 4 – Nelle tue mani‘? La serie è pronta a incollare davanti allo schermo milioni di italiani con nuove storie all’interno dell’Ambrosiano. Scopriamo quando andrà in onda in tv, le anticipazioni e alcuni nuovi personaggi che compongono il cast.

‘Doc 4 – Nelle tue mani’: quando in tv e new entry della nuova stagione

L’attesa è finita, la fiction con protagonista Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti sta per tornare con 16 nuovi episodi. La messa in onda è infatti prevista per giovedì 1 ottobre 2026, in prima serata alle ore 21.40 su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Se l’addio di Luca Argentero a fine stagione è ancora in bilico, rivedremo alcuni dei protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. In particolare, confermati nel cast, ci sono Matilde Gioli (nel ruolo di Giulia Giordano), Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi, ex moglie di Doc; Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna); Marco Rossetti (Damiano Cesconi); Giovanni Scifoni (Enrico Sandri) ed Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi).

Rivedremo anche gli specializzandi Laura Cravedi nel ruolo di Martina Carelli ed Elisa Wong in quello di Lin Wang. Manca nel pressbook e nella foto di gruppo del cast Giacomo Giorgio anche se in conferenza stampa Argentero ha dichiarato che ci sarà ma in un modo che sorprenderà il pubblico.

Accanto a loro ci saranno nuove storie e nuovi personaggi.

GABRIELE FALSETTA – Uno dei personaggi principali della nuova stagione sarà il Direttore Sanitario Stefano Campigli, interpretato da Gabriele Falsetta.

ALESSANDRO PIAVANI – È il nuovo pupillo di Doc, ricoverato al Policlinico per un malore. Lo specializzando Matteo Pellegrini condivide con Andrea Fanti la stessa visione della medicina e vorrebbe fare il medico di famiglia.

CRISTINA MARINO – La moglie, nella vita reale, di Luca Argentero arriva nel cast di Doc dove vestirà i panni della dottoressa Lidia Morganti, chiamata a ‘gettone’ quando l’Ambrosiano è in carenza di medici.

IRENE FERRI – Sarà la nuova Direttrice Generale del Policlinico Ambrosiano Paola Grandi.

SARA MONDELLO – Interpreta la dottoressa Claudia Cinone che fa parte della squadra di radiologia. Si trasferisce a Milano per raggiungere il suo ex, il Dott. Damiano Cesconi (interpretato da Marco Rossetti).

ANDREA PENNACHI – È il Dottor Dante Pellegrini.

La trama di Doc 4: le anticipazioni delle puntate

In totale saranno 16 gli episodi di ‘Doc 4‘ per un totale di 8 prime serate. Ma dove eravamo rimasti e cosa vedremo? Andrea Fanti ritorna in ospedale dopo che si era preso una pausa per stare vicino alla ex moglie Agnese (interpretata da Sara Lazzaro), affetta da mesotelioma.

A prendere il suo posto come Primario di Medicina Interna è la dottoressa Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli) che deve fronteggiare i conti in rosso dell’Ambrosiano e relazionarsi con il nuovo Direttore Sanitario. Giulia decide quindi di eliminare letti di degenza per sostituirli con un ambulatorio ma la sua scelta non piace a Doc appoggiato da un nuovo specializzando, Matteo.