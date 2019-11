Amadeus torna in prima serata su Rai1 con “Una serata di stelle per il Bambino Gesù“, l’evento benefico trasmesso in diretta dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata di musica e beneficenza in onda mercoledì 20 novembre 2019 su Rai1.

Una serata di stelle per il Bambino Gesù, ecco tutti gli ospiti

Mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda su Rai1 “Una serata di stelle per il Bambino Gesù“, la serata evento di beneficenza dedicata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione della celebrazione dei suoi 150 anni. A condurre la serata sarà Amadeus pronto ad accompagnare i telespettatori in un lungo viaggio che si preannuncia davvero commovente e toccante.

Al centro del programma, infatti, le storie di bambini e ragazzi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con loro sul palcoscenico anche tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di aderire a questa serata di beneficenze. Ecco in ordine sparso gli ospiti: Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Ficarra e Picone a cui toccherà dare voce alle emozioni di storie uniche, straordinarie e difficili. Sul palcoscenico, allestito presso l’Aula Paolo VI della Città del Vaticano, ci saranno anche grandi nomi dello sport italiano come CT Roberto Mancini, Alessandro Florenzi, Ciro Immobile e Javier Zanetti. Infine ospite anche Massimo Ghini.

Una serata di stelle per il Bambino Gesù in tv su Rai1

Tutti i proventi della serata – evento “Una serata di stelle per il Bambino Gesù 2019” saranno interamente devoluti all’Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Bambino Gesù. Per chi volesse partecipare a questa campagna di raccolti fondi, è possibile partecipare inviando un messaggio al numero solidale 45535, che permette di donare.

Ricordiamo che l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è uno dei centri di eccellenza della medicina italiana riconosciuto anche a livello mondiale per la cura di patologie complesse. Una serata all’insegna delle emozioni e dello spettacolo, visto che si avvicenderanno sul palco storie raccontante dalla voce dei diretti protagonisti e da quelle degli artisti ospiti. Storie di vita vissuta nelle corsie della struttura sanitaria che, ogni giorno, vede giovani ragazzi e bambini combattere contro le malattie.