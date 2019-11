Cresce l’attesa per Sanremo 2020, la 70esima edizione della kermesse canora italiana condotta quest’anno da Amadeus e trasmessa dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai1. In attesa di scoprire quali saranno i 20 big in gara, ecco le prime indiscrezioni sugli ospiti previsti e desiderati dal conduttore.

Sanremo 2020, conduttore ed ospiti

Al momento il Festival di Sanremo 2020 ha una serie di conferme, anche se c’è ancora tanto da lavorare. La grande macchina di Sanremo ha già da tempo oltrepassato i nastri di partenza visto che diverse sono le conferme di questa 70ima edizione. A cominciare dal conduttore Amadeus fino alla presenza di Fiorello, reduce dal grandissimo successo di “Viva RaiPlay” che ha sbancato prima gli ascolti di Raiuno e poi quelli della piattaforma online dell’azienda di Stato.

La presenza di Fiorello sarà duplice: ospite e co-conduttore, ma una cosa è certa: ci sarà al Festival. Un’altra conferma sembra essere la presenza di Lorenzo Jovanotti, grande amico di Amadeus che per il suo primo Sanremo ha voluto con sè sul palcoscenico del Teatro Ariston i suoi più grandi amici. Non è ancora chiaro cosa dovranno fare sia Fiorello che Jovanotti, ma loro partecipazione è sicuramente uno dei punti di forza di questa nuova edizione.

Sanremo 2020 ospiti: Amadeus vorrebbe Benigni, Madonna, Lady Gaga e Julia Roberts

Ma non finisce qui, visto che Amadeus vorrebbe sul palcoscenico di Sanremo anche il grandissimo Roberto Benigni. L’attore e Premio Oscar per “La vita è bella” accetterà o meno l’invito del conduttore?

Se Benigni è ancora in forse, Amadeus riporterà sicuramente sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo i fiori, da sempre emblema e simbolo della città ligure. Un ritorno che li vedrà nuovamente protagonisti all’interno della scenografia che sarà curata nei minimi dettagli dal grande Gaetano Castelli.

Per quanto concerne I big di Sanremo 2020, Amadeus vorrebbe aumentare il numero da 20 a 22, ma se questa novità dovesse essere confermata significherebbe per alcuni di loro la possibilità di essere esclusi dalla finale di sabato 8 febbraio 2020.

Ma passiamo agli ospiti. Amadeus sogna in grande e vorrebbe come Guest star di Sanremo 70 le dive Lady Gaga e Madonna. Due nomi di primissimo livello, ma non è dato sapere se il conduttore riuscirà o meno a portarle nella città dei fiori. Inoltre Amadeus ha fatto anche il nome di Julia Roberts, una delle attrici più amate e pagate al mondo che presta il volto alla nuova campagna invernale di un noto brand di calze italiane.