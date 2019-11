Ci siamo. Tutto pronto per il ritorno in tv di Fiorello con “Viva RaiPlay“, il varietà in onda subito dopo il TG1 su Rai1. Ecco le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sullo show più atteso dell’anno!

Viva RaiPlay, Fiorello debutta su Rai1

Al via da lunedì 4 novembre alle ore 20.30 “VivaRaiPlay!”, il nuovo show di Fiorello che per l’occasione sarà trasmesso su Rai1 e su RaiPlay. Si tratta di una speciale anteprima di quello che sarà un appuntamento quotidiano della durata di quindici minuti che dal 4 all’8 novembre sarà trasmesso in contemporanea sia su Rai1 che su RaiPlay.

A partire dal 13 novembre, invece, lo show andrà in onda alle ore 20.30 ogni mercoledì, giovedì e venerdì solo su RaiPlay , la rinnovata piattaforma della Rai. Nel weekend su Rai Radio2 sarà possibile alle ore 11.00 rivedere “Il meglio di VivaRaiPlay!”.

Il ritorno di Fiorello, ancor prima di arrivare in video, ha già segnato dei veri e propri record; a cominciare dal numero di utenti registrati ben 12,4 milioni, mentre 12 milioni sono state le app scaricate. Ma non finisce qui, i primi filmati hanno registrato 488 milioni di View nel periodo gennaio/settembre 2019 segnando un incremento positivo del +75% rispetto allo scorso anno. Numeri da capogiro se paragonati a quello dello scorso anno, che hanno visto arrivare sulla piattaforma della Rai ben 112 milioni di visitatori!

VivaRaiPlay, orario e anticipazioni dello show di Fiorello

Il ritorno di Fiorello in Rai si preannuncia ancora una volta esplosivo e mai banale. Dopo l’anteprima dello show prevista da lunedì 4 a venerdì 8 novembre in contemporanea su Rai1 e RaiPlay, da mercoledì 13 novembre il varietà sarà trasmesso solo su RaiPlay per tre giorni a settimana.

Dalla “multilocation” di via Asiago 10, storica sede di Rai Radio, Fiorello è pronto a mettere in scena uno show insolito e innovativo con la partecipazione di grandi nomi dello spettacolo e della musica. Non solo, lo showman per questo suo ritorno in “video” ha deciso di coinvolgere anche delle giovani star dei social e del web.

Lo showman non sarà da solo, visto che potrà contare su un cast variegato composta da: il maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, l’attore e regista Phaim Bhuiyan, un “inedito” Vincenzo Mollica e il tiktoker da 7 milioni di follower Luciano Spinelli.