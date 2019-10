Fiorello sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020, ma in queste ore lo showman ha lanciato un vero e proprio appello sui social chiedendo la presenza di Vincenzo Mollica, il noto giornalista che andrà in pensione a gennaio 2020. Ecco le parole dello showman e il suo appello ai vertici Rai.

Fiorello: “Sanremo 2020 non può cominciare senza Vincenzo Mollica”

“Sanremo non può cominciare senza il mitico ‘balconcino’ di Vincenzo Mollica!!! Si faccia qualcosa (contratto di consulenza esterna?”)” scrive sui social Fiorello facendo un appello ai vertici Rai. Il prossimo 27 gennaio 2020 il famoso giornalista andrà in pensione dopo 40 anni di lavoro per l’azienda di Stato e la scadenza potrebbe impedirgli di partecipare alla 70esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Per questo motivo Fiorello, da sempre suo grandissimo amico, ha scritto un post sui social facendo un vero e proprio appello alla Rai e al conduttore Amadeus:

“Il 70° Sanremo non può cominciare senza il mitico “balconcino” di Vincenzo Mollica!. Si faccia qualcosa: una consulenza esterna?”.

Non solo, poco dopo lo showman siciliano, che sarà presente sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2020, ha lanciato anche l’hashtag #NoMollicaNoParty.

La replica della Rai a Fiorello: “lavoro in corso per Mollica a Sanremo”

Poco dopo è arrivata via social la risposta di Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, che ha commentato l’appello di Fiore:

“Raccolgo l’hashtag di Fiorello: #NoMollicaNoParty. Non lasceremo il ‘balconcino’ vuoto, lavoro in corso per #MollicaASanremo” firmando con tanto di hashtag #IlBalconcinodiMollica.

L’appello di Fiorello è diventato nel giro di pochissimo tempo virale visto che tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica hanno rilanciato l’hashtag chiedendo a gran voce la presenza del giornalista Rai che per 40 anni ha raccontato il Festival e il mondo della spettacolo.

Ricordiamo che Mollica tempo fa aveva raccontato per la prima volta di soffrire del morbo di Parkinson, senza però mai tirarsi indietro dal suo lavoro di giornalista e cronista per le varie rubriche del TG1.