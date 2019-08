Dopo l’annuncio di Amadeus a Sanremo 2020 come conduttore e direttore artistico, ecco arrivare una nuova importante news sulla 70esima edizione della kermesse. Fiorello sarà uno dei protagonisti della kermesse canora che quest’anno festeggerà 70 anni. A rivelarlo in anteprima è stato proprio lo showman con un post su Twitter.

Fiorello: “a Sanremo 2020 solo per Amadeus”

Si preannuncia un Sanremo 2020 davvero pazzesco. Dopo l’arrivo di Amadeus al timone della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, un altro grande big dello spettacolo è pronto a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston.

Si tratta di Rosario Fiorello, lo showman siciliano corteggiatissimo da Mamma Rai. Questa volta però è bastato davvero poco per convincerlo a partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo considerando quanto scritto sui social.

Che dire? Felicissimo per Amadeus, un po’ meno per me! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai! Non ce la posso fare… Aiuto… solo per Ama… #sanremo2020.

Con un tweet Fiore ha annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo precisando chiaramente di aver accettato solo per l’amico Amadeus “Ama”. Non sorprende la decisione dello showman che, pochi giorni fa su Instagram, aveva condiviso una foto proprio con il conduttore di Rai. Uno scatto che lasciava presagire una possibile collaborazione proprio in vista dell’impegno più importante della carriera di “Ama”.

Fiorello: cosa farà a Sanremo 70?

Non è ancora chiaro cosa farà Fiorello a Sanremo 2020 e se parteciperà come spalla o sarà semplicemente super ospite di una serata, ma la sua presenza di fatto nel cast è una delle prime bombe lanciate dalla Rai.

In merito alla prossima edizione del Festival “Sanremo 70”, la Rai con una nota stampa ha comunicato che sarà un evento ricco di sorprese:

Sarà un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera l’azienda.