Le Iene Show ricordano la “guerriera” e l’amica Nadia Toffa con qualcosa di davvero unico. Un’iniziativa speciale per la prima puntata che vedrà riunirsi 100 inviati del programma cult di Italia 1 pronti a ricordare ed omaggiare la nostra amata Nadia.

Le Iene Show: 100 Iene per ricordare Nadia Toffa

Questa sera, martedì 1 ottobre 2019, alle ore 21.25 “Le Iene Show” tornano in tv nel ricordo di Nadia Toffa. A distanza di quasi due mesi dalla scomparsa della conduttrice ed inviata, il programma di Davide Parenti ha deciso di salutare in un modo davvero speciale la grande “guerriera” con una Reunion in studio di 100 iene. Oltre alla messa in onda dell’ultimo video della Toffa, in studio ci saranno tanti volti noti, che in passato hanno lavorato al programma cult di Italia 1.

In tantissimi hanno aderito all’iniziativa pronti a ricordare l’amatissima Nadia Toffa stroncata a soli 40 anni da un tumore al cervello. Ecco che in studio faranno il loro ritorno, tutti uniti, Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo ed Enrico Brignano.

Questi sono solo alcuni delle 100 Iene che hanno deciso di partecipare alla prima puntata del programma di Italia 1 per ricordare Nadia. Una Reunion che si preannuncia davvero emozionante, visto che vedrà tornare in studi tutti i conduttori ed inviati che si sono alternati in questi 23 anni. Tutti insieme, come una grande famiglia, si ritroveranno per salutare e ricordare ancora una volta la Toffa.

La famiglia de Le Iene per Nadia Toffa

Ecco tutte le Iene che hanno aderito all’iniziativa e che, durante la prima puntata dell’edizione 2019 2020 de Le Iene Show, ricorderanno Nadia Toffa: Agnello Fabio, Agresti Andrea, Argentero Luca, Baccaglini Paul, Bello Nic (Bugs), Bertolino Enrico, Berry Marco, Bisio Claudio, Bizzarri Luca, Blasi Ilary, Boschin Liza , Brignano Enrico, Cabello Victoria, Calabresi Paolo, Canino Fabio, Capatonda Maccio, Casciari Mauro, Cattelan Alessandro, Chiabotto Cristina, Cizco.

E ancora: Cordaro Michele, Corti Stefano, Cucciari Geppi, De Devitiis Nicolò, De Giuseppe Alessandro, De Luigi Fabio, Di Cioccio Elena, Di Sarno Alessandro, Duro Angelo, Facchetti Gianfelice, Fubini Marco, Gabri Gabra, Gialappa’s Band, Gauthier Laura, Gazzarrini Sebastian, Gerardi Antonio, Giarrusso Dino.

La lista è davvero lunghissima: Golia Giulio, Granieri Francesco, Griffith Clive, Herbert Ballerina, Innocenzi Giulia, Jnifen Afef, Kessisoglu Paolo, Lastrico Maurizio, Lamberti Tiziano (Bugs), Laudadio Max, La Vardera Ismaele, Lillo e Greg, Littizzetto Luciana, Lorenzini, Alberto, Lucci Enrico, Maisano Marco. E ancora: il Mago Forest, Mangalaviti Giovanni, Marcuzzi Alessia, Martinelli Alice, Matano Frank, Mitch, Monteleone Antonino, Monti Gianfranco, Morelli Giampaolo, Morini Jacopo (Bugs).

Tra i presenti anche: Nardi Filippo, Nobile Sabrina, Onnis Alessandro, Ornano Antonio, Palmieri Nina, Parenti Alessio, Pasca Cristiano, Pecoraro Gaetano, Pelazza Luigi, Pellizzari Andrea, Pif, Pio e Amedeo, Politi Alessandro, Pulcini Pietro, Quintale Peppe, Rafanelli Angela. E infine: Rei Roberta, Roma Filippo, Rosanova Rosario, Rovazzi Fabio, Ruggeri Veronica, Sarnataro Mary, Savino Nicola, Schembri Silvio, Sortino Alessandro, Sparacino Pietro, Torielli Niccolò, Trincia Pablo, Trio Medusa, Trombetta Riccardo, Ventura Simona, Vergassola Dario, Villa Debora, Viviani Matteo, Volo Fabio, Yang Shi.