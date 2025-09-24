Torna Una nessuna centomila. Quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli. Dopo il Campovolo con 100.000 presenze nel 2022 e il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 con 22.000 persone, la terza edizione riunirà le più grandi voci italiane contro la violenza sulle donne e per la prima volta si svolgerà al Sud Italia. L’appuntamento è fissato per il 25 settembre a Napoli in Piazza del Plebiscito, per una serata straordinaria che coniugherà musica e impegno sociale. L’evento sarà trasmesso poi in prima serata su Canale 5 verso fine novembre, in concomitanza con la giornata simbolo della lotta contro la violenza. Ecco il cast, le canzoni che verranno eseguite e le parole di tutti gli attori coinvolti.

Una nessuna centomila arriva a Napoli: le parole degli organizzatori

La terza edizione di Una nessuna centomila è stata presentata in una conferenza stampa attraverso le parole dei vari organizzatori e dei promotori. Felice che l’evento si svolga a Napoli è stato in primis il sindaco della città che ha detto: “Il tema della violenza sulle donne diventa ancora più sensibile. La mancanza di una autonomia finanziaria spesso diventa un amplificatore. Portare questo messaggio così forte a Napoli prende un senso molto profondo“. Il Sindaco ha poi aggiunto: “Questo concerto da a noi una maggiore responsabilità ed è anche un riconoscimento per le associazioni che lavorano sul territorio oltre che un messaggio per tutti e soprattutto per i giovani“. Per concludere: “Mi auguro che questa sera di gioia, questa sera di musica sia un grande impegno collettivo civile“.

L’organizzatore Ferdinando Salzano ha voluto invece rendere nota l’origine del progetto: “C’è un fatto importante, la fondazione Una, nessuna centomila nasce dalla musica. E’ uno dei casi unici dove un grande avvenimento nel 2022, con sette artiste che raccolsero 1 milione di euro, fece sì che si decise di dare al tutto una continuità. Da quell’occasione nasce una fondazione e non potevamo più fermarci. Piccola pausa nel 2023. Poi arriviamo all’anno scorso con due serate bellissime all’Arena di Verona. “Ora siamo alla terza edizione con attenzione al Sud. Per chi fa il mio mestiere quando ci sono questi avvenimenti ti senti più nobile perché ti senti qualcosa, quello che noi andiamo a fare è qualcosa di fattivo, qualcosa che tocchi con mano, i centri anti violenza riceveranno fondi attivamente. Qualsiasi evento che abbia uno sfondo sociale debba avere in maniera fattiva una tracciabilità. Questa cosa me l’ha insegnata Fiorella”.

Una nessuna centomila 2025 cast: chi approderà sul palco?

Chi salirà sul palco in Piazza del Plebiscito a Napoli per Una nessuna centomila? Nel cast composto da Fiorella Mannoia e Amadeus vi sono:

Annalisa, Ariete, Big Mama, Brunori SAS, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Anna Foglietta, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Veronica Gentili e Rose Villain.

Tanti artisti del panorama musicale italiano si ritroveranno sul palco per condividere duetti imperdibili pronti a farci emozionare, ma soprattutto a farci ragionare su quanto accade nel mondo e su come possiamo realmente fare qualcosa per combattere la violenza sulle donne.

Le parole di Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio e Amadeus

Dopo le parole di Scheri, direttore di Canale 5, che ha voluto sottolineare: “Per tutta Mediaset è motivo di grande orgoglio poter ospitare in prima serata questo evento così importante perché unisce un grande spettacolo ad un importante impegno civile. Bisogna dire basta alla violenza sulle donne” a prendere il microfono è stata la promotrice dell’evento.

Fiorella Mannoia ha voluto rassicurare tutti: “Io non ho mai partecipato a raccolte fondi che non abbiano avuto una tracciabilità perché altrimenti la gente perde fiducia e non sa dove vanno a finire i propri soldi”. L’artista ha poi aggiunto: “Nel 2026 faremo un altro concerto” e sottolineato con grande orgoglio: “Abbiamo riempito Piazza del Plebiscito sulla carta, i nomi dei partecipanti li abbiamo svelati adesso“.

Gigi D’Alessio, invece, ha voluto sottolineare l’affetto che lo lega a Napoli, agli altri artisti, a Fiorella e Amadeus: “Io per Fiorella sarei disposto a cantare pure al citofono di casa … La stessa cosa per Amadeus, siamo persone che siamo troppo veri, noi quando ci abbracciamo veramente sentiamo i cuori che sbattono“.

Amadeus, per finire, oltre ad annunciare le canzoni come se fosse Sanremo ha specificato: “Ringrazio Fiorella per avermi voluto al suo fianco anche quest’anno. Onestamente ci speravo, per tante ragioni: per l’affetto e la stipa, perché sapevo che era qui e Napoli e perché è una causa importante. Purtroppo la violenza contro le donne è un problema che non è ancora stato risolto. Si deve sensibilizzare la gente, i giovani. Loro sono bravissimi anche a presentare. Questa cosa a me fa rabbia perché loro sono due bravissimi cantanti che presentano anche molto bene. Io so condurre, ma non so cantare”. “Abbiamo deciso di mantenere lo stile di questi anni che è l’unione, abbiamo ritenuto che sia giusto, non sempre e in tutte le canzoni, che i brani vengano eseguiti da più cantanti perché questo da una forza ancora in più. Non sono duetti scontati“.

I duetti e le canzoni che ascolteremo: ecco l’elenco

Quali sono le canzoni che ascolteremo e chi le canterà? Amadeus ha annunciato, nell’ordine presente sul suo foglio che per ora non dovrebbe essere l’ordine di effettiva uscita sul palco degli artisti: