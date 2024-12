Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 10.00, sul canale tv Food Network, la rete televisiva dedicata alla cucina e al factual entertainment, edita dal gruppo televisivo Warner Bros Discovery Italia, parte “Una Casa per Due”, la nuova trasmissione di Patrizia Neher, la zia cool che ha una soluzione facile e veloce per ogni problema.

“Una Casa per Due” con Patty Neher e @marcoilgiallino: quando in tv

Al fianco della conduttrice italo-americana, famosa per la nota rubrica “Ci Pensa Patty”, da anni all’interno del programma televisivo “I Fatti Vostri” in onda su Rai 2, ci sarà Marco Martinelli, il chimico tiktoker, conosciuto come @marcoilgiallino.

Il format

Reduce dalla sua ultima esperienza su Rai Gulp, Marco vestirà i panni del simpatico nipote scienziato stravagante e pasticcione della zia Patty. Insieme i due volti di “Una Casa per Due” troveranno le soluzioni per risolvere i tanti problemi della vita domestica? I rimedi pratici delle nonne proposti da Patrizia Neher andranno d’accordo con le teorie della scienza proposte da Marco Martinelli, noto come @marcoilgiallino?

Queste le domande da cui prende vita il nuovo format del canale di cucina Food Network, edito dal gruppo televisivo Warner Bros Discovery Italia, che si riposiziona per raggiungere nuovi target, con una trasmissione di intrattenimento rivolta anche a un pubblico più giovane, quello dei millennials e della gen Z.

Non il classico programma dedicato al food quindi, ma un’inedita serie in otto puntate che racconta la difficile ma divertente convivenza tra zia e nipote: Patty illustra le ricette tradizionali e Marco ne darà la spiegazione scientifica, in un mix di ironia, cucina e chimica.

Chi è Patrizia Neher, in arte Patty

Patrizia Neher, in arte Patty, è l’amatissimo volto della piazza più celebre e longeva della TV, quella de “I Fatti Vostri”, insieme ai conduttori Anna Falchi e Tiberio Timperi, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2. Con la sua rubrica “Ci pensa Patty” dispensa utili consigli per essere sempre impeccabili, eleganti, ma soprattutto green, utilizzando molti degli oggetti che abbiamo a disposizione nelle nostre case.

Esperta di “domestic affairs”, Patty propone soluzioni casalinghe facili e alla portata di tutti, trasmettendo un pizzico della sua verve italo americana e anche un po’ di allegria e leggerezza al pubblico che la segue numeroso da casa. Con questo spirito ha partecipato a svariate trasmissioni televisive, tra cui “Tutto Chiaro” e “Quelle Brave Ragazze” su Rai 1 e “Detto Fatto” su Rai 2, nel ruolo di problem solver ed esperta in economia domestica.

Ha interpretato il ruolo di insegnante di inglese ne “Il Salone delle Meraviglie” su Real Time, quello di Team Captain nel programma in sei puntate “Global Beauty Master”, prodotto da TLC (Discovery), e di esperta di cucina americana per “Club Alice”, proponendo i dolci tipici statunitensi su Alice TV.

Patty ha trascorso oltre trent’anni in California e, oltre a partecipare al programma mattutino “Good Day Sacramento” (Channel 31), nel ruolo di Lifestyle Coach, è stata protagonista del reality Usa “House Hunters”, facendo conoscere la sua amata Chioggia al pubblico statunitense.