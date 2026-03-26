Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 30 marzo al 3 aprile promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo ancora l’insolito triangolo amoroso che vede coinvolti Alberto Palladini, il figlio Gianluca e Anna, ma anche un ritorno del tutto inaspettato nella città partenopea (quello di Maurizio) che creerà molto scompiglio. Pronti a scoprire le trame settimanali?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Anna lascia Napoli?

Se con il suo arrivo a Napoli, Anna aveva creato molto scompiglio, la notizia di una sua possibile ripartenza susciterà reazioni imprevedibili. La giovane – che era arrivata nella città partenopea al fianco di Gianluca – aveva subito catturato l’attenzione di Alberto Palladini.

L’attrazione dell’avvocato per la compagna del figlio lo porterà a fare un gesto estremo, quando lei dichiarerà la sua intenzione di lasciare Napoli. Mentre Gianluca apparirà confuso dai segnali che la ragazza gli invierà, e proverà a confrontarsi con Rossella, Alberto deciderà di incontrarla ancora una volta.

Palladini senior chiederà ad Anna di rinunciare alla partenza, avendo capito di non poter fare a meno di lei, e di interrompere ogni rapporto con Gianluca. Il ragazzo però non tarderà a intuire cosa si nasconda dietro quella scelta. Ferito e deluso, il figlio di Alberto assisterà impotente alla partenza della donna amata. Anna lascerà Napoli, ma non prima di essersi scambiata una promessa con Alberto: lei e l’avvocato porteranno avanti la loro storia d’amore in gran segreto!

Un arrivo inatteso nelle prossime puntate Upas

I fans di Un Posto al sole ormai lo sanno fin troppo bene: per ogni partenza c’è subito un nuovo arrivo, e mentre Anna si preparerà a lasciare il capoluogo partenopeo, qualcuno di veramente inimmaginabile starà per fare il suo ingresso.

L’occasione sarà quella del matrimonio tra Niko e Manuela, e la prima a scoprire chi starà per raggiungere Napoli sarà la sorella della futura sposa, Serena.

Maurizio – il padre delle gemelle – non vorrà rinunciare a vedere una delle sue figlie avvolta nell’abito nuziale e per questo motivo arriverà nel capoluogo campano. Quando Serena scoprirà che l’uomo intende essere presente al matrimonio di Manuela e Niko, non dirà nulla né alle gemelle né tantomeno alla madre, ma cercherà di incontrarlo per comprendere appieno le vere ragioni di questo suo ritorno improvviso.

Sarà davvero solo il desiderio di partecipare alle nozze ad averlo portato fin lì?

News Un Posto al sole: Eduardo organizza il colpo, Grillo pronto a incastrarlo

Il piano di Sabbiese proseguirà, e nei prossimi episodi Upas lo vedremo mettere a punto gli ultimi dettagli sul nuovo colpo. Eduardo reintegrerà anche Rno nella squadra, mentre Damiano dovrà fare i conti con il fallimento del suo caso.

Entrambi però, saranno alloscuro di un dettaglio fondamentale, ovvero che Grillo sarà sul punto di sorprendere l’ex malavitoso in flagrante. Il giorno della rapina – mentre la banda si preparerà a portare a termine il colpo – Grillo li seguirà molto da vicino, pronto a entrare in azione.

Cos’altro accadrà nella serie tv di Rai Tre?

Mariella sarà determinata nel voler dare una mano a Massaro, e neppure il pensiero che lei e Bice potrebbero finire per mettersi nei guai riuscirà a farle cambiare idea. Cerruti tenterà invano di dissuaderla.

Cristina deciderà di ascoltare i consigli di Leo, e non partirà con Roberto e Marina. Quando Ferri si rivolgerà a Greta però, intuirà che la donna gli nasconde qualcosa. Una relazione segreta? Sospettando che sia questo il motivo, Ferri la metterà di fronte alle sue responsabilità. Dopo la partenza di Roberto e Marina per la breve vacanza, Cristina si lascerà convincere da Leo e Valentina e organizzerà una festa.

Renato proverà a far cambiare idea a Raffaele sui suoi piani per Pasqua e – deciso a non voler passare la giornata di festa senza di lui – chiederà una mano anche a Bianca e a Jimmy per convincerlo a rimanere a Palazzo Palladini.

Clara e Rosa si recheranno in visita da Giulia, e si accorgeranno che Nunzia non starà bene. Allarmate dai suoi malesseri, la accompagneranno in ospedale.