Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 27 al 31 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Marina che, in preda alla gelosia per la presenza di Greta, compie un gesto imprevedibile. Intanto Micaela deve prendere atto che la sua decisione di trascorrere un po’ di tempo con Jimmy in Calabria non è stata proprio una buona idea. Il ragazzino si mostra apatico, e finisce per fare qualcosa che la spaventa parecchio. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Marina perde le staffe

La tensione tra Marina e Roberto Ferri è altissima: la donna fatica sempre più a nascondere la sua gelosia, e l’atteggiamento di superiorità di Greta non le facilita certo le cose. Al culmine della rabbia, Marina finisce per compiere un gesto eclatante nei confronti della rivale.

Il comportamento della Giordano finisce però per provocare una frattura profonda anche con il compagno, e le conseuenze del suo gesto potrebbero assumere conseguenze che neppure lei aveva lontanamente immaginato.

Arriva Alfredo nelle prossime puntate Upas

Ornella riesce a prendere coscienza dei suoi reali desideri, e Raffaele – felice per quel cambiamento profondo nella compagna – le fa una proposta inaspettata.

A casa di Guido e Mariella si presenta Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno. L’uomo è arrivato fin lì per portare avanti un piano orchestrato dal barone, ovvero conquistare Bice.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Dopo un periodo di serenità, Luca torna sotto i riflettori a causa di un tentativo di truffa telefonica del quale è vittima, e che potrebbe avere gravi ripercussioni. De Santis precipita nello sconforto, ma una sorpresa alla Terrazza riesce a fargli tornare il sorriso.

La vacanza in Calabria di Micaela e Jimmy non procede come lei avrebbe voluto, e la Cirillo prova a spronarlo a trascorrere meno tempo con gli adulti e socializzare di più con i suoi coetanei. Il suo suggerimento però, rischia di compromettere ulteriormente il delicato equilibrio del ragazzino. Mentre Manuela e Niko attendono il verdetto dello psicologo, Jimmy si mostra sempre più chiuso e apatico. Questo periodo con la madre e lontano da casa sembra avergli tolto ogni entusiasmo, e la situazione precipita quando il ragazzo fa qualcosa che spaventa Mika.

Intanto un incontro casuale potrebbe offrire a Gianluca e Alberto la possibilità di chiarirsi: Palladini senior, dopo aver gioito vedendo Anna riconciliarsi con la madre, può finalmente riconquistare anche l’affetto del figlio?