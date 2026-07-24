Un nuovo drammatico evento sta per abbattersi in casa Eren. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nel corso delle prossime puntate Tutto per la mia famiglia Orhan si troverà a pagare il “prezzo” di uno dei piani folli di Tolga Barçın. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tutto per la mia famiglia, trame turche: Tolga inganna Asiye e Aybike

La storyline prende il via nel momento in cui Tolga Barçın fa credere ad Asiye e Aybike di essere state assunte come cameriere per un evento privato in una villa prestigiosa. Le due cugine raggiungono l’indirizzo felici per questa nuova opportunità, ma una volta giunte sul posto si trovano davanti ad alcuni uomini, convinti di essere in compagnia di due prostitute.

Uno di loro – Alper – non tarda a fare richieste esplicite ad Asiye, che nel tentativo di difendersi cade battendo la testa sul bordo della piscina. La ragazza perde molto sangue, ma ciononostante decide di non rivelare quanto accaduto ai fratelli Kadir e Omer. La caduta fortunatamente non provoca conseguenze, e lei cerca di tornare alla sua vita di sempre tenendo dentro di sè questo segreto.

Tolga punito, medita vendetta: news Tutto per la mia famiglia

Nonostante il suo proponimento iniziale, Asiye è costretta a raccontare l’accaduto ai suoi fratelli quando alcune foto che la ritraggono tra le braccia di Alper iniziano a circolare nei corridoi del collegio Ataman.

I ragazzi non tardano a capire che dietro quel gesto c’è lo zampino di Tolga e – con l’aiuto di Doruk Atakul e di Oğulcan – riescono a fare un video nel quale si vede il ragazzo confessare lo “scherzo” fatto ad Asiye e Aybike.

Il filmato viene poi proiettato nell’androne del college, suscitando reazioni immediate. Se da un lato Tolga è arrabbiato per essere stato smascherato pubblicamente, suo padre è furioso e decide di ritirarlo dal collegio prima che la commissione lo espella con disonore.

Chi segue la dizi turca, sa bene che Tolga non è certo un ragazzo disposto a passare sopra a un affronto senza dare in escandescenze, e anche stavolta la sua reazione non tarda ad arrivare.

Orhan paga il prezzo della furia di Tolga nelle prossime puntate della dizi turca?

Una volta scoperto che all’Ataman il suo amico Berk Özkaya sta allestendo uno spettacolo nel quale Ömer deve puntare una pistola giocattolo contro Doruk e sparare un colpo, Tolga inizia a elaborare il suo piano di vendetta.

Intrufolatosi di nascosto nell’istituto, sostituisce l’arma giocattolo con una vera, carica e instestata a suo padre. Il suo piano rischia di fallire quando Berk lo scopre, ma lui non esiata atramortire l’amico e rinchiuderlo in uno sgabuzzino per impedirgli di dare l’allarme. Una bidella sente le grida di aiuto di Berk e lo libera, e quest’ultimo corre ad avvertire Orhan. Il ragazzo si precipita sul palco per impedire che Ömer spari il colpo contro suo nipote, ma arriva proprio nel momento in cui lui preme il grilletto. Finisce così per beccarsi la pallottola destinata al parente.

Orhan viene trasportato d’urgenza in ospedale e operato, ma i medici informano la moglie che – molto probabilmente – l’uomo resterà paralizzato a vita.