Dopo un anno ricco di soddisfazioni, Nicolò Filippucci arriva al Giffoni Film Festival per incontrare i giovani e raccontare il suo percorso artistico. Tra il possibile interesse per la recitazione, il nuovo corso di Sanremo e i primi investimenti fatti grazie alla musica, il cantante si racconta a SuperGuida TV.

Intervista a Nicolò Filippucci al Giffoni

Nicolò Filippucci, bentornato su SuperGuida TV. Siamo qui a Giffoni. Che momento stai vivendo della tua carriera?

«È stato un anno fantastico, davvero pieno di tante belle cose. Sono molto felice di essere qui a Giffoni, perché è un’altra bellissima opportunità per portare la mia musica, raccontare chi sono e confrontarmi con tanti ragazzi. Alla fine sono anch’io un ragazzo come loro e sapere di poter essere, anche solo in piccola parte, un punto di riferimento per qualcuno è un grande onore. Mi fa davvero molto piacere.»

Siamo in un festival dedicato ai giovani e al cinema. Hai mai pensato alla recitazione? Ti piacerebbe fare l’attore?

«Devo dire che non ho mai studiato recitazione, quindi oggi sarebbe un mondo completamente nuovo per me. Però il cinema mi è sempre piaciuto e non escludo nulla per il futuro. Sarebbe una sfida interessante. Se dovesse capitare, mi piacerebbe affrontarla preparandomi nel modo giusto, perché secondo me è importante essere pronti e competenti in ciò che si fa.»

Lo scorso anno sei stato protagonista a Sanremo Giovani. Come giudichi le novità previste per il Festival e cosa pensi dell’arrivo di Stefano De Martino?

«Credo che Stefano De Martino farà un ottimo lavoro. Anche per lui sarà una sfida nuova e gli auguro davvero il meglio. Ogni direttore artistico e conduttore sceglie un’impostazione diversa per il Festival e penso che questa novità legata all’Eurovision sia interessante. Sarà curioso vedere come funzionerà questa distinzione tra il vincitore del Festival e il rappresentante italiano all’Eurovision. Sono molto fiducioso.»

Una domanda più personale: con i tuoi primi guadagni da cantante cosa ti sei regalato?

«In realtà ho investito tutto nella musica. Ho acquistato un pianoforte, una scheda audio e diversi strumenti che mi servono per scrivere e registrare. Sono stati acquisti legati al mio lavoro e alla mia passione.»

Grazie Nicolò.

«Grazie a voi.»