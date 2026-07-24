Ludovica Nasti è stata una delle protagoniste della settima giornata del Giffoni Film Festival 2026. L’attrice ha incontrato i ragazzi ed è stata premiata con l’Explosive Talent Award. Scopriamo insieme cosa ha rivelato ai microfoni di SuperguidaTv sui personaggi da lei interpretati nelle serie, come Lucia ne ‘La Preside‘, e sui suoi progetti futuri.

Intervista all’attrice Ludovica Nasti

Ha iniziato giovanissima ne ‘L’Amica Geniale‘ e già dopo pochi anni è arrivato il primo ruolo da protagonista ne ‘La storia del Frank e della Nina‘.

“Quello ne ‘La storia del Frank e della Nina’ è stato un personaggio bellissimo che ho interpretato con tanto, tanto piacere. Diciamo che è stato il mio primo film da protagonista, mi ha lasciato tanto e sono molto felice di questo progetto”.

Tra poco inizieranno le riprese de ‘La Preside 2’. Come è stato lavorare con Luisa Ranieri e come evolverà il personaggio di Lucia, a cui lei è molto legata?

“Lavorare con Luisa è stato molto bello e l’ho detto in tutte le interviste durante la promozione della serie non perché era da dire, ma non per necessità o per obbligo. Lavorare con un’attrice così grande, così ricca di insegnamenti da dare. Mi affascinava vederla lavorare sul set, perché da attrice, da persona a cui piace il cinema, vedere lavorare Luisa è un qualcosa di incredibile.

L’ho sentita in questi giorni ed è sempre un piacere risentirla. In realtà io non so come evolverà il personaggio di Lucia perché ancora devo avere le sceneggiature, però appena saprò qualcosa, lo dirò. No, scherzo, veramente non sappiamo ancora nulla, però sappiamo che a settembre inizieremo a girare e questo ci fa molto, molto piacere perché andare a rincontrare questi meravigliosi personaggi sarà sicuramente bello, bello, bello.

Poi ci saranno tante altre cose, perché dopo ‘La Preside’ ci sarà un altro progetto da gennaio fino a giugno e sorrido perché è un progetto a cui tengo molto. Poi non posso svelarlo ma posso dirvi che la settimana prossima andrò in missione in Libano con l’Unicef, quindi sarà un’esperienza bella, intensa e ricca di emozioni che sicuramente mi aprirà molto. Sono felice anche di questo, di poter dire questo”.

Molti aspettano anche la quarta stagione di Mina Settembre.

“Eh, sì. L’aspetto anch’io con piacere, nel senso sono anch’io felice se ci sarà veramente questa quarta stagione. Rincontrare Serena sarà sicuramente bello e ci divertiremo molto qualora ci sarà l’opportunità”.

Lei ha raccontato che sogna di fare un musical oltre che recitare in una serie americana. Ipoteticamente, dato che è stata anche recentemente conduttrice di un Festival, pensando a Sanremo si vede più come co-conduttrice o come cantante?

“Come cantante no. Nel musical un po’ ti sperimenti, impari un po’ a fare tutto e lì diciamo che ci proverei a mettermi in gioco, però come cantante no. Magari un giorno come co-conduttrice sarebbe davvero bello, ecco, un sogno. Però i sogni non sono sempre irraggiungibili, quindi uno lavora, si impegna magari per raggiungerli”.

Parallelamente alla carriera di attrice lei si è anche iscritta all’università.

“Sì, sono iscritta all’università, da settembre infatti inizieremo con una routine molto serrata: studio, un po’ di vita sociale perché è giusto averla e set. Mi sono iscritta perché secondo me è importante ampliare, studiare cose nuove per essere sempre più preparati, per una cultura personale. Siamo un po’ aperti a tutto ormai”.