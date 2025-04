Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 21 al 25 aprile? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori Mariella e Mimmo, che decideranno di festeggiare Pasquetta in un agriturismo. Dopo aver pianificato tutto nei minimi particolari, qualcosa però non andrà nel verso giusto.

Upas, anticipazioni al 25 aprile 2025: Mariella ha un ripensamento su Mimmo

Mariella e Mimmo decideranno di concedersi una vacanza in agriturismo nel lungo ponte di Pasquetta. I due organizzeranno tutto nei minimi particolari. Mariella affiderà Lollo all’ex marito e – seguendo i consigli dell’amica Bice – curerà particolarmente il look anche nell’abbigliamento intimo. Tutto sembrerà essere perfetto, e la nuova coppia sarà così pronta a trascorrere qualche giorno serena.

Mimmo e la nuova compagna decideranno di dormire insieme, ma all’ultimo momento Mariella avrà un ripensamento e non riuscirà a concedersi a lui. Altieri – da parte sua – si mostrerà molto comprensivo, e non le farà pesare la situazione.

Momento di pausa per Mimmo e Mariella nelle prossime puntate Upas

Mimmo preferirà rientrare in città prima del previsto, ma prima di lasciare l’agriturismo dirà a Mariella che sarebbe meglio interrompere per un po’ la loro relazione, almeno fino a quando lei non sarà serena e decisa sul da farsi.

Tutto finito tra loro? Al momento gli spoiler non rivelano i dettagli, ma il ripensamento di Mariella nei confronti di Mimmo sembra indicare che la donna non si sia completamente lasciata alle spalle il suo matrimonio.

Un Posto al Sole: Guido felice e nostalgico

Nel frattempo Del Bue trascorrerà un po’ di tempo con Lollo. Padre e figlio saranno felici di poter stare un po’ insieme, ma la vicinanza del ragazzo spingerà Guido a riflettere sulla fine del suo matrimonio, e l’uomo non potrà evitare un pizzico di nostalgia per quella famiglia unita che avrà perso.

Guido – in un momento di rimpianto – ruberà una foto che ritrae Lollo e Mariella insieme, e metterà lo scatto nel suo portafoglio per poterlo rivedere ogni volta che desidera.

Un Posto al Sole spoiler al 25 aprile

Serena sarà sempre più preoccupata per Manuela, deciderà di recarsi a Torino per raggiungere le gemelle. Nel frattempo Niko affronterà di nuovo Valeria. La ragazza però non sembrerà disposta a fare un passo indietro, e tra loro aumenterà la distanza.

Nel capoluogo piemontese Serena cercherà di consolare Manuela, anche se Micaela farà di tutto per ostacolarla. I suoi tentativi però non sembreranno produrre alcun effetto, e sarà qualcun altro a riportare il sorriso sul volto della ragazza. L’arrivo di Niko a Torino sarà per la Cirillo una bellissima sorpresa, e mentre Torino farà da sfondo all’amore ritrovato tra Manuela e Poggi, Jimmy – rimasto a Napoli – escogiterà qualcosa che potrebbe avere risvolti imprevedibili.

Trame Upas: Jimmy si fa aiutare dall’intelligenza artificiale

Il ragazzino sembrerà aver trovato un nuovo alleato per i compiti scolastici: l’intelligenza artificiale.

Jimmy scoprirà quanto sia facile ed efficace farsi aiutare dall’IA per fare i compiti a casa. Il suo rendimento scolastico migliorerà moltissimo, tanto da destare i sospetti di Camillo. Quest’ultimo deciderà di investigare sui metodi di studio usati da Jimmy per migliorare così tanto e in fretta i suoi voti, e non tarderà ad accorgersi che dietro l’improvvisa “bravura” del ragazzino ci sarà un aiuto tecnologico.

Il “trucco” di Jimmy offrirà uno spunto per riflettere su questo tema sempre più attuale, spingendo gli spettatori a chiedersi se sia corretto usare l’IA per fare tutto al posto nostro, o utilizzarla piuttosto come semplice supporto.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

L’ansia di Renato spingerà qualcuno a fargli uno scherzo decisamente poco piacevole. L’uomo si troverà al centro di una truffa e riuscirà a superare lo sconforto solo grazie al supporto dei suoi familiari. Intanto Raffaele – seppure con affetto – non potrà fare a meno di prenderlo in giro.

Gennaro e Roberto saranno sul punto di ufficializzare l’accordo per l’ingresso di Gagliotti come socio dei Cantieri.

Anche in Upas si avvicinerà la Pasqua, e Raffaele e Pino si sfideranno a colpi di pastiera.

Il sogno di Michele di tronare a lavorare alla radio si dovrà scontrare con i piani di Roberto, che avrà proponimenti diversi.