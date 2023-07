Nelle prossime puntate Un Posto al Sole vedremo Lara costretta ad assistere al completo fallimento del suo piano per riconquistare Roberto. A dare una lezione alla Martinelli – dopo aver scoperto la verità sul piccolo Tommaso – sarà Marina. La Giordano, seppur consapevole del fatto che il suo matrimonio sia ormai giunto al capolinea, deciderà di farla pagare molto cara alla rivale.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Marina scoprirà che Tommy non è figlio di Roberto

Il segreto di Lara sta per venire alla luce, e ben presto si scoprirà che il piccolo Tommaso non è figlio suo e di Roberto. La determinazione di Ida – madre naturale del bambino – a volerselo riprendere avevano fatto tremare la Martinelli, ma la sua avversaria più temibile in questa storia si rivelerà Marina.

Mentre Ferri continuerà a notare gli strani atteggiamenti di Ida nei confronti di Tommaso, costringendo così Lara a “inventarsi” nuovi modi per tranquillizzarlo, la Giordano inizierà a scavare nel passato della Martinelli fino ad arrivare a conclusioni che si preannunciano come fulmini a ciel sereno nella vita di Lara.

Allertata dalle rivelazioni di Silvana, la Giordano inizierà a indagare partendo dalle circostanze che hanno costretto Roberto a licenziarla dopo anni di onorato servizio. Dal racconto di Silvana Marina capirà che c’è qualcosa di molto strano.

Un Posto al Sole news, le rivelazioni di Silvana

Nei nuovi episodi che andranno in onda su Rai 3 Silvana avrà modo di parlare con Marina del suo precedente licenziamento. Cosa era successo? Lara aveva perso il suo bambino e non voleva farlo sapere a Roberto, altrimenti l’avrebbe perso.

Silvana era sul punto di trovare le lenzuola sporche, un segno inequivocabile dell’interruzione spontanea della gravidanza di Lara. Quando iniziò a fare domande indiscrete alla Martinelli, quest’ultima comprese che l’unica soluzione possibile era quella di liberarsi di lei. Per farla licenziare decise di farla passare per ladra e – dopo aver nascosto il suo prezioso anello nel portafogli della domestica – riuscì a “smascherarla” dimostrando a Ferri la sua poca affidabilità.

Le due donne uniranno le loro forze ormai certe che Lara abbia mentito sulla sua gravidanza e che Tommaso non sia in realtà suo figlio – e troveranno le prove per incastrarla. Marina porterà a Roberto tutte le prove che dimostrano il fatto che Tommy non è suo figlio, ma lui stenterà a credere che Lara lo abbia ingannato per tutto questo tempo.

Il Ferri si sarà molto affezionato al bambino nel frattempo, al punto di arrivare a pensare di poter costruire una vera famiglia. Anche l’arrivo di Cristina a Palazzo Palladini si rivelerà un evento a favore di Lara.

Spoiler Upas, i piani di Lara vacilleranno nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Con la sua abilità nel manipolare Roberto la Martinelli finirà per fargli credere di essere molto affezionata alla bambina e al tempo stesso avvicinare la piccola a Tommaso. Quando tutto sembrerà pronto per poter costruire una nuova vita però, le rivelazioni di Marina potrebbero portare a una svolta cruciale.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.