Un Posto al Sole, la soap italiana ambientata a Napoli in onda su RaiTre che ha da poco festeggiato il traguardo della puntata numero 6.000, si prepara ad andare in vacanza. Come accade infatti ormai da diversi anni la soap partenopea si prende un meritato periodo di riposo nelle settimane centrali di agosto. Ma i fans possono stare tranquilli, perché l’amatissima soap opera si fermerà solamente per 14 giorni.

Un Posto al Sole non va in onda dal 15 al 26 agosto 2022, perché?

La celebre serie ambientata a Palazzo Palladini, nel capoluogo partenopeo, andrà regolarmente in onda fino a venerdì 12 agosto, data in cui si congederà dalle migliaia di fans che ogni sera la seguono per un meritatissimo periodo di vacanza. Un Posto al Sole tornerà a farci compagnia lunedì 29 agosto.

La Rai lo ha reso noto con la pubblicazione del palinsesto televisivo per la stagione estiva, nel quale è prevista, appunto, anche la sospensione Un Posto al Sole per le due settimane centrali di agosto 2022.

Nell’orario solitamente occupato dalla soap partenopea verrà trasmesso il programma “I mestieri di Mirko”, un format condotto da Mirko Matteucci incentrato sui mestieri che hanno reso il nostro Paese famoso in tutto il mondo per la tradizione artigianale.

Un Posto al Sole, cosa accade prima della pausa estiva 2022?

Prima dello stop estivo i telespettatori di Upas assisteranno ai tentativi di Viola di abbassare la tensione tra Raffaele e Ornella, e alla scelta di Nunzio che non vuole rinunciare a ritrovare Chiara e finisce ancora nella morsa del gioco d’azzardo per racimolare il denaro necessario per assumere un investigatore privato.

Marina si trasferisce a Palazzo Palladini con Roberto, mentre una misteriosa figura femminile inizia ad aggirarsi tra le stanze. Di chi si tratta? Il mistero viene svelato prima della pausa estiva. La donna sconosciuta si presenta quando la coppia si mette alla ricerca di una nuova governante.

Un Posto al Sole riparte il 29 agosto 2022

Lunedì 29 agosto Un Posto al Sole tornerà nella consueta programmazione Upas, e ci farà di nuovo compagnia dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.40 circa su RaiTre. Si tratta quindi di avere solo un pizzico di pazienza e siamo sicuri che tutte le domande rimaste in sospeso prima della pausa estiva troveranno presto una risposta.

Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.