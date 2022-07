Un Posto al Sole puntata 6.000: forse nessuno si sarebbe immaginato che la soap partenopea avrebbe tagliato un traguardo così importante quando esordì su RaiTre, nel lontano 1996. Per l’occasione prevista una puntata speciale che andrà in onda venerdì 29 luglio 2022. Ecco qualche indiscrezione sulla soap Upas, anche se le più divertenti potremmo ascoltarle dalla voce di un personaggio speciale che proprio in questo episodio prenderà voce.

Un Posto al Sole, la storia

Un Posto al Sole ha debuttato il 21 ottobre 1986 su RaiTre, e da allora ci ha tenuto compagnia con avvincenti storie che hanno saputo mantenere viva l’attenzione dei tantissimi fans. Unica soap Made in Italy con il passare degli anni ha visto aggiungersi tanti protagonisti, mentre altri hanno lasciato il set, in una fitta rete di storie intrecciate tra loro, nella splendida cornice partenopea.

Amori, intrighi e qualche tradimento tra i condomini di Palazzo Palladini, ci hanno accompagnato in questo lungo cammino, facendo desiderare a molti di noi di poter trascorrere qualche giorno nei luoghi iconici della soap per poter scoprire qualche indiscrezione sui personaggi.

Ebbene, chi vuole davvero conoscere i retroscena non potrà perdersi l’appuntamento di venerdì 29 luglio, quando un personaggio molto amato della Terrazza dal carattere allegro e gioviale, ma che non ha “mai parlato”, avrà modo di mostrare tutta la sua perspicacia, esprimendo i suoi pensieri più segreti sui vari abitanti di Palazzo Palladini.

Bricca Superstar nell’episodio numero 6.000 Un Posto al Sole

Vi avevamo già fornito alcuni indizi e siamo sicurissimi che molti di voi avevano già indovinato che il personaggio a 4 zampe molto amato, che prenderà voce come per magia nella puntata numero 6.000, altri non è che Bricca, la simpatica cagnolina di Chiara!

Sarà proprio lei a raccontarci le sue impressioni sulle varie vicende di Palazzo Palladini, e la sua intraprendenza ci regalerà un divertente bilancio sulle varie storyline in corso e porterà a un incontro (o per meglio dire uno scontro) tra Giulia e una vecchia conoscenza. Chi sarà? Questo non ve lo sveleremo, per non rovinarvi la sorpresa…

Chi darà voce a Bricca?

A consentire a Bricca di dare un suo personale giudizio sulle vicende di Palazzo Palladini sarà l’attrice napoletana Nunzia Schiano, alla sua prima esperienza come doppiatrice di un personaggio a quattro zampe.

Dietro le quinte l’attrice ha ammesso di essersi divertita moltissimo in questa nuova esperienza, ed è sicura che il suo “lavoro” finirà per far divertire tantissimo anche i telespettatori.

Per riuscire a dare la voce a Bricca la Schiano ha chiesto una foto della cagnolina, scoprendo così che era piccolina, con l’aria simpatica e buffa, proprio come lei. Durante una pausa di lavoro è pure riuscita a incontrarla: Marina Tagliaferri, che interpreta Chiara nella soap ed è anche nella vita reale la “compagna” di Chicca, l’ha condotta in sala doppiaggio.

Curiosi di vedere la piccola e simpatica Chicca in una veste tutta nuova, e soprattutto di ascoltare cosa avrà da dire? L’appuntamento è per venerdì 29 luglio alle 20,45 su RaiTre.