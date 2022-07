Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 29 luglio 2022 ci svelano che la partenza ormai prossima di Chiara e Nunzio provoca apprensione, soprattutto in Franco, Angela e Katia. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 23 al 29 luglio 2022

Manuela legge i messaggi sul cellulare di Micaela e le chiede quali intenzioni abbia. Subito dopo Manuela prova a far cambiare idea alla sorella gemella, che le ha rivelato di avere intenzione di partire con un fotografo appena conosciuto.

Mariella e Speranza vogliono ricucire i rapporti non certo idilliaci tra Espedito e Samuel, e a niente serve l’intervento di Guido che cerca di dissuaderle. Una giornata trascorsa da Espedito al caseificio di famiglia fa riaffiorare antichi pregiudizi nei confronti di Speranza. Durante la scampagnata nel caseificio Altieri Samuel si guarda bene dall’offrire supporto a Speranza contro suo padre. Alla fine Mariella riesce a convincere Speranza a chiedere scusa a Samuel, ma l’atteggiamento del giovane continua a non convincerla affatto.

Nunzio vede cancellati i suoi progetti di vita, quando Chiara lascia da sola la città partenopea. Franco si ritrova a fare i conti con pesanti sensi di colpa nei confronti del figlio. Nunzio non si rassegna alla partenza di Chiara e cerca di mettersi in contatto con lei, aumentando così i sensi di colpa di Franco che decide di non rivelargli di averla vista in aeroporto.

Un Posto al Sole news: Manuela si sostituisce a Micaela

Raffaele cerca di stemperare la tensione, ma Ornella mostra sempre più evidenti segni di insicurezza riguardo al loro matrimonio.

L’incontro tra Fabrizio e Marina mette una pulce nell’orecchio alla Giordano, che inizia a interrogarsi sul suo rapporto con Roberto. Intanto Lara continua a tramare nell’ombra per tenere Ferri legato a sé.

Per non provocare dolore a Jimmy Manuela si cala nel ruolo della sorella gemella Micaela e parte con Filippo, Serena e i bambini per le vacanze.

Sorpresa inattesa nella puntata numero 6.000 Un Posto al Sole

La soap partenopea che da anni ci tiene compagnia su RaiTre sta per tagliare un traguardo importantissimo. Venerdì 29 luglio andrà infatti in onda la puntata numero 6.000 di Un Posto al Sole e, per celebrare l’evento, si è pensato a un episodio speciale. Protagonista della serata sarà un personaggio a quattro zampe, finora rimasta defilato, che ci offrirà il suo punto di vista sulle ultime vicende. Potremmo sorridere della sua esuberanza e della personalità decisamente brillante, mentre ascolteremo dalla sua voce le storie dei personaggi principali della soap tutta italiana.

Non mancherà neppure un incontro, o forse sarebbe meglio dire “uno scontro”, con Giulia. Lo vedremo aggirarsi tra le mura di Palazzo Palladini mentre fa il punto della situazione. Chi sarà questo narratore misterioso? Siamo sicuri che avete già indovinato di chi si tratta, non è vero?

Upas, anticipazioni al 29 luglio Un Posto al Sole

Dopo il breve intermezzo insolito si tornerà alla normalità, con le vicende di Manuela, Micaela, Ferri, Lara e Marina.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.