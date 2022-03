Siamo sicuri che tantissimi di voi sognano di visitare i luoghi in cui si svolgono le trame della celebre soap Un Posto al Sole. Un viaggio a Napoli può davvero permettere di ammirare dal vivo Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano? Per coloro che ogni giorno seguono le trame Un Posto al Sole abbiamo una notizia bella e una un po’ meno allegra. Scopriamo di più sui luoghi in cui è ambientata la prima soap 100% Made in Italy.

Palazzo Palladini esiste, ecco dove si trova

Palazzo Palladini è senza dubbio uno dei principali luoghi in cui si snodano le vicende Un Posto al Sole. Quante volte lo abbiamo ammirato con la sua splendida torre cilindrica e il terrazzo merlettato negli appuntamenti quotidiani su RaiTre della soap? Se sognate di camminare in quei luoghi che hanno visto i vostri beniamini potrete farlo. Ebbene sì, Palazzo Palladini esiste veramente.

La costruzione, il cui vero nome è Villa Volpicelli, si trova sul golfo di Napoli, nel quartiere di Posillipo, e dal suo terrazzo offre una vista mozzafiato su un panorama in cui mare e cielo sembrano fondersi fino a formare un tutt’uno, permettendo di scorgere sullo sfondo le bellissime Ischia e Capri.

Il nome Palazzo Palladini con cui è noto ai telespettatori deriva dalla nobile famiglia turbolenta, capostipite della soap italiana. In realtà i primi protagonisti sono andati via via scomparendo nel tempo, e oggi rimane solo il battagliero Alberto Palladini, che però non perde occasione per mettere in mostra la sua astuzia.

Villa Volpicelli fu acquistata da Raffaele Volpicelli nel 1884 e oggi è abitata dai suoi eredi. Benché si tratti di una residenza privata però è possibile visitarla approfittando delle tante visite guidate sul set Un Posto al Sole che vengono periodicamente organizzate. Se vi trovate nella città partenopea e siete fans della soap di RaiTre potrete ammirare la villa e il suo splendido parco recandovi in via Ferdinando Russo.

Possibile sorseggiare un Caffè Vulcano?

Ad inizio articolo vi abbiamo anticipato che avevamo in serbo per voi una notizia bella e una un po’ meno allegra. Ebbene, per i fans Un Posto al Sole che sognano di sorseggiare un caffè nel celebre locale gestito da Silvia Giordano abbiamo una brutta sorpresa.

Il Caffè Vulcano, luogo in cui si ritrovano spesso i protagonisti della soap partenopea, non esiste. Si tratta in realtà di un set che si trova negli studi Rai di Napoli a Fuorigrotta.

Un Posto al Sole, appuntamento quotidiano RaiTre

Se siete in procinto di organizzare un tour di Napoli quindi, potrete includere nella visita Palazzo Palladini, mentre dovrete rinunciare all’idea di poter gustare un caffè Vulcano. Nell’attesa di partire potrete comunque continuare a seguire le storie dei vostri beniamini, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20,45 su RaiTre. Per avere altre notizie e indiscrezioni sulla vostra soap preferita seguiteci sui canali social.