Il lungo ponte del 2 giugno vedrà uno stop “prolungato” anche per la celebre soap italiana ambientata a Napoli. Un Posto al Sole salta l’appuntamento di venerdì 2 giugno. Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, cosa andrà in onda al suo posto e quando verrà recuperata la puntata.

Un Posto al Sole cancellato venerdì 2 giugno

La celebre soap italiana si ferma per la Festa della Repubblica. L’appuntamento con i protagonisti di Palazzo Palladini si conclude quindi con un giorno di anticipo nella settimana a cavallo tra maggio e giugno. Il cambio di palinsesto Upas si è reso necessario per far posto a un evento di sport.

A partire dalle ore 20.00 sarà in onda infatti la Diamond League 2023, per la terza tappa della competizione di atletica leggera, organizzata dalla World Athletics. L’evento intitolato Golden Gala Pietro Mennea, sarà trasmesso in diretta dallo Stadio Ridolfi di Firenze, che ci terrà compagnia fino alle 22. La programmazione successiva della rete Upas, non subirà ulteriori modifiche.

Un Posto al Sole, quando torna?

Un Posto al Sole non sarà trasmesso il 2 giugno 2023. La soap partenopea tornerà in onda regolarmente lunedì 5 giugno alle 20.50 su RaiTre.

I colpi di scena non mancheranno, e nella puntata del 5 giugno Un Posto al Sole vedremo Alberto alle prese con un incontro di lavoro che però si rivelerà una nuova occasione per flirtare con Diana. Clara sarà ancora confusa sui sentimenti che prova per il suo ex, e troverà un importante supporto in Eduardo. Anche Giulia – in crisi per il passare degli anni – sarà decisa a mettere da parte ciò che sente riaffiorare per Luca.

