Roberto Ferri dovrà fare i conti con un nuovo concorrente nelle prossime puntate Un Posto al Sole? Un nuovo personaggio (che poi proprio nuovo non è) farà il suo ingresso nelle nuove trame, e potrebbe dare del filo da torcere al compagno di Marina Giordano in campo professionale. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al sole: arriva Stefano Mori

Nelle prossime puntate Un posto al sole, i fans della soap partenopea di Rai Tre avranno modo di conoscere un nuovo personaggio. La storyline prenderà il via nel momento in cui Roberto Ferri riceverà una telefonata da Greta. Nel coincitato colloquio con la sua ex, Ferri scoprirà che qualcuno starà tentando di introdursi in casa Fournier.

In ansia per l’ex compagna, l’imprenditore si precipiterà lì e – mentre starà arrivando – vedrà uscire dal portone Stefano Mori (interpretato dall’attore Nicola Pecci). Ferri penserà che si tratti dell’amante di Greta. Se dal punto di vista sentimentale l’arrivo di Stefano non rappresenterà alcun pericolo per Ferri – visto che la sua relazione con Greta apparterrà ormai al passato – da quello professionale il discorso sarà diverso.

I fans Upas più attenti infatti, ricorderanno di aver già sentito il nome della new entry, in un contesto che potrebbe avere grandi ripercussioni su Radio Golfo 99.

Si torna a parlare di Stefano Mori nei prossimi episodi Upas

Molti appassionati della serie tv partenopea ricorderanno di aver già sentito il nome di Stefano Mori. Nell’episodio andato in onda lo scorso 9 febbraio – nel corso di una cena in famiglia – Michele aveva ricevuto una telefonata e subito dopo aveva comunicato ai familiari che a chiamarlo era stato un certo Stefano Mori, che voleva congratularsi con lui per il successo sul caso Gagliotti.

In quell’occasione Saviani aveva dichiarato che Mori era il proprietario di Radio Marechiaro 87, precisando anche che con molta probabilità sarebbe stato contento se lui avesse deciso di andare a lavorare per la sua emittente. Difficile supporre che possa trattarsi di un caso di omonimia: l’ingresso “fisico” di Stefano Mori nel cast Upas è finalizzato ad accaparrarsi Saviani portandolo via a Radio Golfo 99? Ferri si troverà presto a contrastare il tentativo del proprietario della radio rivale di portargli via uno dei suoi giornalisti più validi?