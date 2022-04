Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 15 aprile 2022 ci svelano che non mancano momenti di tensione a Palazzo Palladini. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 9 al 15 aprile 2022

Riccardo e Rossella vivono un momento sereno, ma l’imprevisto sembra essere di nuovo dietro l’angolo per la coppia. Una visita inaspettata infatti rischia di risvegliare i fantasmi del passato per il giovane medico. A creare scompiglio è l’arrivo del fratello di Riccardo, che riapre nel dottore vecchie ferite mai rimarginate del tutto, spingendolo a un confronto con Virginia. Proprio un momento di vicinanza con quest’ultima mette Riccardo in allarme e lo porta a prendere una decisione a lungo attesa da Rossella.

Anticipazioni Upas: Bianca alle prese con la web challenge

La web challenge sembra mettere Bianca sempre più sotto pressione. La ragazzina si mostra particolarmente insofferente con Giulia e Franco. Il misterioso interlocutore chiede a Bianca di portare a termine una sfida difficile: rubare il cellulare di Viola! A questo punto Bianca non può fare a meno di ritrovarsi a fare i conti con la propria coscienza.

Ornella, impegnata in ospedale, deve rinunciare ad aiutare Raffaele nella preparazione delle pastiere, e il ragazzo si ritrova al fianco un insolito aiutante.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: la dipendenza da cocaina di Chiara

Il vortice in cui è finita Chiara, che non può più fare a meno della cocaina, preoccupa Nunzio. Il giovane cerca di aiutarla, ma deve fare i conti con Lara che invece cerca di spingerla a parlare ancora dell’incidente del padre.

Anche Michele appare preoccupato per la giovane, anche se non essendo a conoscenza della sua dipendenza da cocaina, teme che il comportamento di Chiara sia dovuto alle loro tensioni non ancora superate. La Petrone considera Lara un’amica, ma ben presto si trova davanti a una brutta sorpresa. La Martinelli è infatti d’accordo con Ferri e i due sembrano pronti ormai a sferrare il loro attacco. Davanti al ricatto di Roberto e Lara, Chiara deve prendere una difficile decisione.

Nel frattempo il rientro nella città partenopea di Micaela porta novità nella vita di Niko e di Jimmy. Pasqua è ormai alle porte e la donna ha una richiesta particolare da fare al Poggi che riguarda Jimmy.

Fabrizio, ignaro del periodo di crisi che sta attraversando la moglie Marina, organizza per lei una sorpresa romantica. Ben presto però i problemi affiorano e i due si trovano a un bivio decisivo del loro rapporto.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.