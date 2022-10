Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 21 ottobre 2022 ci svelano che la “guerra” in atto tra le due gemelle non tenderà ad affievolirsi. Manuela continua a essere molto presente nella vita di Jimmy e Noko, mentre Micaela non approva affatto il comportamento della sorella. Vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 15 al 21 ottobre 2022

L’interesse di Manuela verso Jimmy e Noko finisce per far infuriare sempre più la sorella Micaela, portando a un crescendo di tensioni tra le due gemelle. Manuela è presente quando Jimmy, alle prese con le prime decisioni di carattere sentimentale, cerca consigli, e questo non piace affatto a Micaela.

Marina si rende conto di essere caduta in un incubo dal quale non sarà facile uscire e scrive a Roberto una lettera che ha tutto il sapore di un addio.

Guido e Mariella organizzano un appuntamento al buio per Sasà, che grazie a quest’occasione trova un incoraggiamento nelle parole di una persona che stima moltissimo. Cerruti, con le sue pene sentimentali e i suoi dubbi, offre a Michele uno spunto per parlare in radio di un argomento molto attuale.

Viola cerca di conquistare una nuova quotidianità dopo la separazione, ma Antonio sembra stentare ad accettare la nuova situazione e neppure l’affetto della madre e dei nonni riescono a fargli ritrovare un equilibrio familiare. Raffaele e Ornella cercano di aiutare Viola a far fronte all’umore di Antonio, ma il ragazzo appare sempre più ombroso.

La partenza di Chiara per la riabilitazione è imminente e Nunzio chiede consiglio a Rossella per fare all’amata una sorpresa indimenticabile. Per i due arriva in fretta il momento di salutarsi.

Un Posto al Sole news: cosa nasconde il seminterrato?

Mastro Peppe è sempre più preso da Giulia, ma è anche assorbito da un mistero che si accende durante i lavori di ristrutturazione nel seminterrato di Alberto. L’uomo scopre infatti la presenza di uno spazio vuoto dietro alla parete e ne parla con il Palladini.

La conversazione tra Mastro Peppe e Alberto viene ascoltata per caso da Lia. Un nuovo mistero investe Palazzo Palladini e la scoperta del muratore potrebbe rappresentare un indizio per svelare un mistero che va avanti da decenni!

La scoperta preoccupa Lia, che vede svanire la possibilità di agire indisturbata, e suscita l’interesse di Jimmy e Bianca che si improvvisano “detective”.

Upas, anticipazioni al 21 ottobre Un Posto al Sole

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.