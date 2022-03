Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 18 marzo 2022 ci svelano che assisteremo al rientro a Napoli di Marina e Fabrizio. Questo ci porterà a scoprire che tra i due qualcosa è cambiato. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 12 al 18 marzo 2022

Il rapporto tra Marina e Fabrizio farà emergere ancora una volta, molte difficoltà, e mentre lei si troverà ad affrontare una situazione complessa, Roberto scoprirà che la donna ha scelto il momento e il modo peggiore per fare rientro nella città partenopea. In effetti Marina si troverà a scoprire che tra Ferri e Lara vi è una grande complicità e questo finirà per turbarla, mettendo a nudo tutte le sue fragilità nel rapporto con Fabrizio.

Nunzio sarà alle prese con la scelta dell’abito giusto da indossare per un evento mondano con Chiara, mentre Raffaele si troverà a dover gestire i sensi di colpa per la sua fuga clandestina. Inutilmente Ornella cercherà di mediare tra lui e Patrizio, che tra l’altro sarà impegnato ad affrontare il problema di Samuel.

Uno scontro con Ornella a causa di Diego, darà modo a Raffaele di avvicinarsi ad Elvira. La serata tra loro due prenderà una piega inaspettata.

Anticipazioni Upas: la ricaduta di Chiara

Riuscire a gestire le pressioni sul lavoro e superare un momento sicuramente “complicato” saranno i motivi che faranno decidere a Chiara di tornare a fare uso di cocaina. Qualcuno però finirà per accorgersi della sua dipendenza

Una iniziativa delle gemelle Cirillo metterà di nuovo in crisi Renato, rischiando così di rovinare il suo programma per la festa del papà. Sarà Manuela a trovare in fretta una soluzione per mettere tutti d’accordo.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: il posto di capo cuoco al Caffè Vulcano

Il posto vacante di capo cuoco al Caffè Vulcano, lasciato vuoto da Patrizio, sta per essere occupato. A ottenere il lavoro però non sarà Samuel. La gestione infatti finirà per scegliere Nunzio, e questo inevitabilmente provocherà il disappunto del Piccirillo.

La reazione di Samuel non scoraggerà Nunzio, che non vedrà l’ora di comunicarlo a Chiara. Sarà però lo scarso entusiasmo della ragazza a lasciarlo senza parole. Dopo aver assistito alla deludente reazione di Chiara, completamente diversa da quella che si era aspettato, Samuel deciderà di affrontare Nunzio a muso duro.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.