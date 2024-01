Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 gennaio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Al centro dei riflettori la storyline di Ida, che potrebbe finalmente vedere la fine della sua “prigionia” in Polonia. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 6 al 12 gennaio 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 6 al 12 gennaio 2024 – vedremo Diego sempre più preoccupato dopo la telefonata di Ida. Il ragazzo comincerà a porsi delle domande alle quali non sarà in grado di dare una risposta. Mentre in Polonia, Magda interverrà per fermare la nipote, Diego deciderà di affrontare Roberto e Marina, appena tornati da Londra.

Nonostante gli sforzi dei coniugi Ferri – che cercheranno di depistare i suoi sospetti – Diego vorrà vederci chiaro e andare in fondo per scoprire cosa sia accaduto a Ida. Insieme al padre deciderà così di partire per la Polonia. Quando Roberto scoprirà che Raffaele e Diego sono partiti, mentendo sulla loro destinazione, cercherà di ingaggiare una corsa contro il tempo. Il loro tentativo di raggiungerli ed evitare il peggio però fallirà, e padre e figlio riusciranno a trovare la casa di Ida.

La giovane mamma di Tommy temerà per l’incolumità del ragazzo e del padre, mentre Marina inizierà a rendersi conto che la situazione sta prendendo una brutta piega per lei e per Roberto.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Alberto, un padre distratto

Il Palladino si rivelerà sempre più inadatto a fare il padre, e Giulia deciderà di fare una proposta a Clara. La distrazione di Alberto lo porterà a fare poca attenzione alla salute del figlio, e la Poggi cercherà di convincere Clara ad accettare il lavoro al Centro Ascolto.

Micaela pronta a vendicarsi nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Sempre più infastidita dalla sfrontatezza di Micaela, che vivrà la sua love story con Samuele alla luce del sole dopo aver rubato il fidanzato a Speranza, Mariella mediterà vendetta.

L’occasione le si presenterà quando avrà la possibilità di mettere in cattiva luce la gemella Cirillo agli occhi di Silvia. Il richiamo della proprietaria del caffè Vulcano indispettirà la Cirillo, che non esiterà a sospettare che dietro possa celarsi Mariella. Micaela troverà il modo di vendicarsi.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Nunzio sarà sempre più deciso a soffocare i suoi sentimenti per Rossella, e riprenderà a flirtare con Diana, che però nel frattempo si sarà legata a un altro uomo.

In attesa del ritorno di Giulia dalla Sicilia Luca avrà un altro piccolo “vuoto”. La sua malattia sta forse progredendo?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.