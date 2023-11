Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 al 10 novembre 2023 ci svelano che sarò Manuela al centro dei riflettori. La giovane sarà al settimo cielo per la nuova relazione con Costabile, mentre Niko sarà divorato dalla gelosia. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda su Rai 3.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 4 al 10 novembre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 4 al 10 novembre su Rai 3 vedremo Manuela e Costabile vivere un momento d’oro. La giovane – accortasi della gelosia di Niko – farà fatica a rivelargli la nuova relazione. Tuttavia Serena insisterà con la sorella affinché sia chiara con Poggi, mettendolo al corrente del suo legame con Costabile.

Mariella avrà l’ennesimo scontro con le sorelle Cirillo, e subito dopo discuterà in maniera insistente con il marito. La discussione coinvolgerà inevitabilmente anche Guido.

Gli spoiler di Upas al 10 novembre: i sentimenti di Viola e Damiano

Viola e Damiano saranno pronti a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Tuttavia la loro felicità è in parte offuscata dalla consapevolezza della sofferenza che potrebbero infliggere ai loro cari.

Un grave attentato lascerà gli abitanti di Palazzo Palladini senza parole. Mentre la vittima si ritroverà a lottare per la vita, e tutti attenderanno con trepidazione di conoscere la sua sorte, Eugenio scoprirà un dettaglio che gli farà capire il vero motivo che ha spinto Viola ad allontanarsi da lui.

Dopo un lungo e doloroso confronto col magistrato, la Bruni cercherà la vicinanza di Damiano, ma a sorpresa non troverà l’appoggio che sperava.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Per Nunzio arriverà un nuovo momento di stress e grande agitazione proprio quando per Rossella e Silvia vi sarà l’occasione di un avvicinamento. Le due si recheranno insieme a scegliere l’abito da sposa per la giovane dottoressa.

Lara – convinta di dover trascorrere le sue ultime ore in cella – sarà ben felice di riprendere in mano la sua vita. La Martinelli ignorerà la minaccia di Marina che incombe su di lei. La donna – assetata di vendetta – farà il possibile per eliminarla definitivamente dalla sua vita e da quella di Roberto.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.