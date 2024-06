Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 giugno al 5 luglio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Luca De Santis. L’incidente in ospedale segnerà la sua carriera di primario, e l’uomo inizierà a vagare senza meta per la città, facendo preoccupare Giulia.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 29 giugno al 5 luglio 2024

Le anticipazioni dal 29 giugno al 5 luglio rivelano grandi colpi di scena in Upas. Il primario Luca De Santis sarà protagonista di un grave incidente in ospedale legato alla sua malattia. La gravità dell’evento – che metterà in pericolo la vita di una persona – porterà inevitabilmente alle dimissioni del medico, che sarà assalito dalla disperazione.

Il primario si renderà conto che un suo grave errore avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Sebbene non siano ancora ben chiare le dinamiche dell’incidente sembra che De Santis darà incarico all’infermiera Iolanda di somministrare una terapia errata a un paziente. L’irreparabile sarà evitato solo dal malore dell’infermiera, che si sentirà male e non riuscirà a somministrare la terapia.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Luca De Santis sconvolto

Cosa sarebbe accaduto se invece l’infermiera avesse portato a termine il suo compito? Luca si renderà conto che la sua malattia si starà facendo sempre più pericolosa, non solo per lui ma anche per i suoi assistiti.

Fortunatamente l’episodio non avrà conseguenze drammatiche, e De Santis avrà anche modo di soccorrere Iolanda. Proprio in quel momento però, il senso di smarrimento legato all’Alzheimer si paleserà nuovamente davanti a diversi testimoni. Il pericolo scampato porterà poi tutto lo staff a un’attenta riflessione, che si concluderà con la decisione di allontanarlo temporaneamente. D’altro canto lo stesso medico si renderà conto che ormai la sua carriera di primario sarà finita.

De Santis inizierà a vagare per la città senza meta, e stavolta neppure il supporto della sua amata Giulia sembrerà riuscire ad alleviare la sua sofferenza.

Upas, anticipazioni al 5 luglio: paura a Palazzo Palladini

A Palazzo Palladini si vivranno momenti di grande preoccupazione, quando gli abitanti si renderanno conto che il tempo passa ma di Luca non ci sarà traccia. Quando il primario farà ritorno a casa verrà accolto dall’abbraccio carico di emozioni di Giulia.

Tuttavia De Santis sarà pervaso da una profonda tristezza e si rifiuterà di parlare con tutti, compresa la donna. Oltre all’incidente con Iolanda, sarà costretto a fare i conti anche con la fine della sua carriera medica.

Upas, cos’altro accade?

Ida sarà a un passo dal poter diventare la mamma di Tommaso anche di fronte alla legge. Il tribunale deciderà infatti che il piccolo non potrà più vivere con Roberto e Marina Ferri. Ida e Diego saranno al settimo cielo nelle prossime puntate Un Posto al Sole, perché potranno finalmente coronare il loro sogno e diventare una famigliacon il piccolo Tommy, mentre Roberto Ferri dovrà accettare la cocente delusione che scaturirà dalla decisione del tribunale.

Ci sarà aria di tensione tra Michele e Rossella, che si troveranno ad affrontare una discussione durissima. Tensione anche tra le sorelle Cirillo. Micaela cercherà il supporto di Manuela per mettere in atto una rappresaglia contro la sorella maggiore, ma non sembrerà trovare il giusto supporto.

Il piccolo Jimmy mostrerà grande interesse per Mina, la nipotina di Valeria. La piccola e la zia però, sembreranno nascondere un segreto. Dopo una lunga battaglia per non perdere la sua abitazione, Rosa riuscirà a spuntarla e a farvi ritorno.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.